La 'playlist' de Patrick Bruel

"Nos veremos dentro de diez años, tal que hoy no faltáis

Nos veremos a los treinta años, en la plaza de los héroes.

Viví mareas altas y mareas bajas, como vosotros también

Viví tempestades, viví borrascas, como vosotros... también

Nace un amor, mientras otro se hunde, para vosotros... también

Y tú, Marcos, qué sólo querías ser, simplemente feliz

¿Lo conseguiste al fin ? Y tú, Javier, y tú, Eric, y tú, Marí­a

Y tú, Manuel, y tú, Alfonso, y Luis, y Patricia".

Son algunos de los versos de 'La plaza de los héroes' que sin duda cantará en el Teatro Nuevo Apolo el 24 de mayo Patick Bruel, en el único concierto que va a dar en Madrid el cantante y actor francés, que gusta del contacto con el público: "me gusta hacer conciertos life porque es la debilidad, porque toda la gente que te sigue va a vivir un momento excepcional".

Bruel que ha vendido 17 millones de discos en Francia bromea con el éxito de sus trabajos, "la gente me sigue y cada vez que hago un disco es número uno, pero no dura mucho tiempo, pero al principio sí". También cuenta con muchos seguidores en España, nuestro país es muy querido para el artista francés que desde pequeño ha venido temporadas a visitarnos por ello habla muy bien español, "me enseñó España porque venía con mi madre de vacaciones a Villajoyosa en Alicante y luego en Cadaqués y tenía un profesor de español en la escuela en París que era excepcional, que nos daba fuerza para aprender".

Patrick que ha compartido escenario con numerosos artistas, destaca a un compatriota, Aznavour, "es un gran profesional y quiere hacer las cosas mejor que puede. He hecho tres o cuatro duetos con Charles, es un hombre increíble".

¿Cuál es la música que le gusta a Patrick Briel, con la que disfruta en sus momentos de ocio?

'Life on mars' de David Bowie, "porque es la continuacion de los 70 y de la influencia de The Beatles"

'The winner takes it all' de ABBA "es una magnífica noticia que vuelvan porque son muy importantes por sus melodías y sus voces son armonía y la calidad de las canciones que lo podemos ver en 'Mamma mía'. 'The winner take it all' es realidad, este mundo es de los ganadores y los demás van detrás".

'Que será que será' de Chico Buarque porque "el primer amor de mi vida fue una chica brasileña y hemos pasado mucho tiempo juntos. Con ella me he encontrado toda la vida brasileña. Además he hecho un dueto con Chico".

'Next to me' de Imagine Dragons "es la influencia de los 70. Escucho mucho rap porque he vivido mucho en Los Ángeles, allí viven mis hijos y me gusta el rap".

Por último de los Jackson 5 'I'll Be There', "Michael es el genio absoluto qué decir si Dios existe es porque …. qué decir de Michael Jackson"