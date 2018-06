La 'Playlist' de Markote

Marcos Manchado Moreno, alias Markote, es técnico de sonido en la Cadena COPE, pero además es Dj que ha pinchado en multitud de salas de toda España y si esto les parece poco, también es batería, ha tocado en distintas bandas: TEMPLE, BONUS, HOLIDAYS IN THE SUN y en la actualidad toca en THE EXPLODING BOYS (una banda de tributo a The Cure)

Desde hace 14 semanas presenta en cope.es un programa musical, un podcast de una hora de duración que se publica todos los jueves, 'De música ligera' con las novedades musicales, rarezas, anécdotas, descubrimientos y una sección llamada “Beatles Today” donde se conmemoran con la fecha del día las efemérides del cuarteto de Liverpool. 'De música ligera' toma su título de una canción de la banda argentina Soda Stereo cuyo compositor y cantante Gustavo Cerati murió a consecuencia de un infarto cerebral que le mantuvo en coma durante años y que es considerada un himno del rock en español.

Y al margen de pinchar, tocar y hablar de música y subir y bajar teclas para las conexiones desde el Control Central de COPE Madrid, Markote tiene música en sus dispositivos móviles de ayer y hoy, esta es la playlist que nos propone:

-”Feel so good” Chuck Mangiore

-”Out there on my onw” Nikka Costa

-”Knockin on heaven door” Guns n roses

-”Pasodobles mix” Manolo Escobar

-”Everything now” Arcade Fire