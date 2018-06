La 'Playlist' de Alberto Herrera Montero

Alberto Eduardo Herrera Montero, agradece a su padre, Carlos Herrera, haberle convetido en amante de la música, "tengo la suerte de haber escuchado mucha música en casa, tengo un padre melómano y lo he heredado". Claro, la diferencia generacional se nota en los gustos, "con los años tienes interés por cosas buenas, de todo me gusta la mejor".

Lo mejor de cualquier género porque Alberto Herrera aconseja a quien le quiera escuchar que "hay que saber apreciar toda la música, yo no soy pro regetón; pero la música te hace sentir y si te hace sentir el regetón...".

Cantar con Jaime y Marcos Soto es uno de sus placeres pero le gustan muchas cotras cosas como:

'Feeling Good' de Michael Bublé. "Me gusta su herencia de Sinatra, me parece tan elegante la gente que canta sin esfuezos. Desde Sinatra no salía nadie tan elegante"

'Lies' de J.J. Cale. "Me gusta mucho la música que tiene solos de guitarra, además es muy divertido porque un día puse yo esta canción y a mi padre le cambió la cara. Su sonido es muy particular"

'Costa Rica' de Daniella Spalla. "No es muy conocida pero su forma de cantar, su pausa, el no forzar la voz, y este tema es de una belleza arrolladora"

'Statesboro Blues' de Taj Mahal. "A raíz de la guitarra soy un enamorado del flamenco, pero le tengo tanto respeto que me cuesta tocar delante de la gente y el blues es más accesible. Este es un tema que te pone el vello de punta y me alucina la guitarra. Es un tema de mesilla de noche"

'La Sed' de Club del Río. "Son unos chavales madrileños, una banda de amigos, son siete que para ganar dinero lo tienen complicado, pero son muy buenos y tienen una personalidad muy fuerte"

'Mientras lluevan flores' de Mi hermano y yo. "Dentro de poco anunciaremos un nuevo disco"