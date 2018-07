Pilar Manchón: “Necesitamos darle más visibilidad a modelos que no sean de la cultura del pelotazo”

Ella venía de una familia trabajadora, y se pagó los estudios siendo socorrista, ha terminado liderando una rama de Amazon dedicada a la lingüística computacional. Empezó en Sevilla, pero pronto se fue a Europa y EEUU. “Aquí en España las opciones de estudio computacional no tienen la flexibilidad que fuera y no están a la última”.

Y es que ha luchado desde que fundó su primera empresa, hasta que se la compró una importante tecnológica, a base de buscar inversores de manera incansable. Después de una etapa dirigiendo equipos, ahora se enfrenta a otro reto profesional del que confiesa estar ilusionada, porque “no me da miedo que las cosas salgan mal”.

Para animar a las nuevas generaciones “necesitamos darle más visibilidad a modelos que no sean de la cultura del pelotazo”, dice que “se trata de querer cambiar el mundo, que soluciones un problema global, y no hay ninguna razón para que esa persona, no sea español”. Y ante tales declaraciones, ni un asistente de voz, lo mejora.