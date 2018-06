Pedro Duque: "No estoy acostumbrado a inventar cosas y a soltarlas"

Pedro Duque ha preferido no comentar cuáles serán "las líneas maestras" que regirán el ministerio de ciencia, innovación y universidad del que él se hace cargo. Algo por lo que se disculpaba en 'Herrera en COPE': "Perdón que no haga mucha grandilocuencia en mis declaraciones pero hasta que no vea las cosas... Soy así y así voy a ser. Prefiero leer los documentos y después..."

Por este motivo, Pedro Duque instaba a Carlos Herrera a mantener una entrevista más adelante: "Mejor hablamos de las líneas maestras...cuando hable con más conocimiento. No estoy acostumbrado a inventar cosas y a soltarlas. Soy muy de leer los documentos y después hablar".

Antes de tomar posesión de su cargo como ministro de ciencia, innovación y universidades, Pedro Duque le ha dicho a 'Herrera en COPE' que tuvo que meditar la decisión de aceptar el puesto que pedro Sánchez le ofreció: "No creo que haya encontrado diíicil convencerme pero hubo que pensárselo".

Para Duque "es un honor enorme y estoy muy contento de participar en el Gobierno vamos a trabajar desde el primer día". Su misión principal será "poner en valor que la innovación y la ciencia es el futuro del bienestar de las nuevas generaciones". ¿Cómo? "Me tendré que limitar a lo que yo se hacer y tener un equipo. Me dedicaré a la gestión del conocimiento e innovación y seguramente seré capaz de aprender el resto de lo que necesite", concluye.