La otra Cataluña que Carlos Herrera quiere que conozcas

Carlos Herrera nos descubre la otra Cataluña. Esa que no acapara titulares, que no abre informativos. La Cataluña cotidiana. La Cataluña de la gente. El comunicador ha grabado un vídeo exclusiva para COPE.es durante su descanso de domingo para ofrecernos una imagen muy certera y real de lo que pasa en esta región.

"Esto es el mar. Pero no es un mar cualquiera. En este mar aprendí yo a nadar. Entre Montgat y Montsolís", comienza señalando Herrera "Las noticias que llegan de Cataluña casi siempre son ásperas. Recargada de enfrentamiento, rivalidad, segregacionismo... Información molesta. Pero también hay otra Cataluña. Que sale a comprar el pan, que pasea por esta playa. No pretendo quitarle importancia a las cosas que pasan, porque además ya me encargo yo de divulgarlas todos los días. Pero me quiero acordar de la gente que pasa por aquí y te dice 'buenos días' y de la gente que sale de su casa para pasar buenos momentos independientemente de las cosas que pasan", explica en el vídeo.

Por último, Herrera lanza un claro mensaje: "Aprendamos a compartir y a amar las cosas que son buenas. Adéu"