Nuevo ministro de Cultura: "Mi conocimiento en deporte es limitado"

José Guirao, el nuevo ministro de Cultura y Deporte, ha sido entrevistado este jueves en 'Herrera en Cope' tras la dimisión de Màxim Huerta a cuenta del escándalo sobre sus declaraciones fiscales, donde ha dicho que conoce “bien” su cartera porque ha trabajado en el Ministerio “durante 7 años”, primero como director general de Bellas Artes y Archivo y después como director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

No obstante, Guirao ha reconocido que su conocimiento en el ámbito del deporte es “limitado”. Por eso, ha dicho que tiene que “madurar” su “criterio”. El deporte “es un sector que conozco por los medios”, ha señalado el nuevo ministro, que ha dicho que además de en el ”deporte de alta competición” y en el “deporte que hace a diario la gente para mejorar la salud”, donde realmente quiere incidir es en el deporte practicado por “personas con discapacidad” porque "hay que apostar por la integración, la convivencia y la competitividad". “Voy a intentar formar cuanto antes criterio de lo que no tengo y, sobre todo, voy a trabajar”, ha asegurado.

El ministro entrante, que prometerá este jueves su cargo, todavía no ha hablado con el saliente porque su nombramiento se decidió en la tarde de ayer. Según ha confesado, estuvo “desbordado” porque fue todo “una vorágine” , si bien se pondrá en contacto con Huerta a lo largo de esta mañana. Precisamente por ello, ha dicho que desconoce si viajará a Rusia para animar a la selección española en el Mundial tras el escándalo de Lopetegui con el Real Madrid, aunque ha dicho que "si algo hay que agradecerles -a la selección- es la forma en la que nos une”.

José Guirao, que es licenciado en filología hispánica, ha explicado que no se esperaba su nombramiento. “Son cosas que no me había planteado jamás”, ha dicho, aunque “cuando llegas allí te entra una especie de aturdimiento y dices que sí”, le ha confesado a Carlos Herrera.

Con una dilatada experiencia en el ámbito cultural, el nuevo ministro ha dicho que “entre todos deberíamos intentar que la cultura de masas mejore de calidad”. También ha señalado que la cultura “es un espectro amplísimo” que abarca “muchos aspectos de la vida cotidiana” de las personas.