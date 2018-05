La noche en la que José María Íñigo visitó en un hotel a Uri Geller

Fernando Navarrete fue el realizador de televisión con José María Íñigo, fallecido este sábado a los 75 años. Juntos realizaron muchos programas en la década de los setenta entre ellos el célebre Estudio abierto (1970), Directísimo (1975), Esta noche...fiesta (1976-1977) y Fantástico (1978-1980). “Era un hombre extraordinario y un gran profesional para el que el trabajo “era su vida”, le ha recordado en 'Herrera en COPE'.

Navarrete recuerda la repercusión de sus programas, líderes de audiencia. “Éramos conscientes de que cualquier detalle era muy comentado al día siguiente”.

Quizás uno de esos momentos televisivos, el más recordado, el que clavó a media España delante de su televisor, sucediera una noche del 6 de septiembre de 1975. Entonces Íñigo y el ilusionista israelí, Uri Geller llamaban a la millonaria audiencia de 'Directísimo' a coger con dos dedos una cuchara y tratar de doblarla. “Fuimos a ver a Geller el día anterior a la emisión en directo del programa para ver lo que realmente hacía. Yo le pregunté dónde tenía que poner la cámara para que no se le viera el truco y Geller casi se enfadó”, recuerda Navarrete. “Nos hizo una demostración que nos dejó anodados".

“Supo decirme lo que yo había pensado antes de realizar el dibujo que me había pedido. En principio yo quería dibujar un coche pero enseguida cambié de idea para plasmar un árbol". El ilusionista cuyos poderes fueron investigados incluso por la propia CIA, lo clavó. "Me dijo que él había dudado si dibujar un coche pero que luego se decidió por el árbol. Eso yo no sé como se hace”, relata aún sorprendido.

Muchos aseguraron entonces haber doblado alguno de sus cubiertos, otros se quedaron con las ganas, pero lo cierto es que aquel 'momentazo' televisivo permanece intacto en la mente de miles de españoles.