Miriam Cubiles: "Canalicé el cáncer por medio de la pintura"

Ahora es una pintora de éxito que expone este mes de julio en en la Galeria 18 en los bajos de Las Suites de Puerto Sherry. El éxito asegura Miriam no le ha cambiado, "soy una persona normal y corriente que pinta, que tiene un refugio que es para mí la pintura. Tuve un cáncer de mama y lo pasé un poco mal y como se pasan muchas noches sin dormir, se tiene mucho tiempo y dije hay que canalizarlo y me puse a pintar".

Así relata la pintora sevillana como se enamoró de este arte, como poco a poco lo ha convertido en una necesidad para vivir, "los cuadros son como los hijos, si los veo en casa les saco muchos defectos, soy muy crítica, pero si los veo en una casa ajena digo, qué cuadro más bonito si no fuera mío". Por ello si una noche mira el cuadro que está en el pollete y no le gusta, desanda lo andando "puedo tardar cinco meses en pintar un cuadro y si no me gusta en una noche lo destruyo". No todos porque si fuera así ahora no podría exponer una obra llena de intensidad y color, "cuando quiero estar tranquila pinto el mar, pinto las marinas, pinto puertos porque me relaja y hay que echar el tiempo que pida el cuadro, aunque a veces dejas de pintar porque te aburres".

Esas marinas, las flores, los colores, con sus cuadros Miriam Cubiles quiere mostrar que se puede luchar contra la enfermedad. Ella tiene dos terapias, "pintar y sonreir, pase lo que te pase hay que sonreir y tener mucho ánimo y mucho esfuerzo. Sonriendo es más fácil, más agradable para ti mismo, para superarlo. A veces, claro, cuesta sonreir, cuando estás mal, porque pasas miedo y la pintura para mí ha sido una terapia".