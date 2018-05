Méndez de Vigo: "Sánchez ha traicionado al Gobierno"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo ha asegurado que el Ejecutivo se siente "traicionado" por Sánchez después de que el líder socialista decidiera presentar el pasado viernes una moción de censura contra Rajoy. En una entrevista en 'Herrera en COPE', el portavoz ha asegurado este lunes que no se entiende que una persona "que está apoyando las medidas que toma el Gobierno para evitar una ilegalidad en Cataluña de la noche a la mañana presente una moción de censura, ¡Cómo no nos vamos a sentir sorprendidos y desengañados!". En un discurso muy duro contra Sánchez, Méndez de Vigo ha usado las palabras de Ábalos (PSOE) cuando Podemos presentó su propia moción de censura contra Rajoy para exponer las contradicciones de los socialistas. "Él dijo en su día que una moción de censura se trabaja y se buscan los apoyos antes de anunciarla. Y no podemos estar más de acuerdo".

Para el portavoz, la ansiedad de Sánchez se debe a su "ambición de ser Presidente del Gobierno tras dos fracasos electorales y de haber llevado al partido a su peor resultado". Méndez de Vigo ve que esta decisión "afecta a la estabilidad de España" y sostiene que el líder socialista quiere meter al país "en el follón" en el que ya metió hace dos años a su propio partido. Pese a todo, el ministro recuerda que numéricamente la moción de censura es viable. "Podría salir con lo que ustedes llaman el 'Gobierno Frankenstein'. Pero luego hay que gobernar al día siguiente. Cuando Sánchez habla de inestabilidad con 135 diputados, ¿qué es entonces para él gobernar con 84 diputados? Es una mera excusa porque quiere ser presidente del Gobierno, no tiene espacio político y las encuestas le van mal", ha asegurado el ministro.

Sobre la sentencia de la Gürtel, el portavoz recuerda que se basa en hechos de 2003 y que el Gobierno ha pedido perdón reiteradamente por ese asunto. "El Gobierno ya dijo que lamentaba los hechos. Pero tampoco se puede estar pidiendo perdón todos los días. Nosotros somos los que más lo sentimos porque nos afecta muchísimo y nos desalienta. Pero hemos tomado las medidas contra la corrupción más importantes de la historia de España", ha dicho el ministro. A este respecto, se pregunta si Sánchez dimitirá "si dos expresidentes de Andalucía son condenados por el caso de los ERE".

Méndez de Vigo ha recalcado que Rajoy no va a dimitir y ha subrayado los logros sociales y económicos que ha logrado su Gobierno. "La estabilidad es importante en un momento donde hay crecimiento económico y se está generando empleo. Hoy, cuando iba al Ministerio, una persona me ha parado por la calle y me ha dicho 'Sigan ustedes porque la alternativa es un desastre'. Estamos orgullosos de haber sacado a España de la bancarrota y de protagonizar una legislatura estable con logros sociales y económicos", ha sentenciado.