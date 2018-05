La madre de Sandra Palo: "Nunca he buscado venganza, sino una justicia digna"

Este jueves, 17 de mayo, se cumplirán 15 años del brutal asesinato de Sandra Palo. Un caso que conmocionó a la sociedad por la brutalidad sin límites que utilizaron los asesinos de esta joven. Sandra tenía por entonces 22 años y fue violada y asesinada por un grupo de delincuentes menores de edad. Cuando estaba esperando el autobús, un coche con cuatro ocupantes se paró delante de ella. Uno de los chicos se había encaprichado de ella y la obligaron a subir al coche amenazándola con un cuchillo. Pusieron rumbo a Getafe y los otros tres ocupantes forzaron al chico para que se bajara. Sandra se quedó sola con sus asesinos hasta un descampado en la carretera de Toledo. La violaron, la atropellaron con el coche siete veces y la carbonizaron estando todavía agonizante.

'El Rafita', que por entonces tenía 14 años, fue condenado a cuatro años de internamiento en un centro de menores y tres años de libertad vigilada. Los otros dos menores, ocho. Sólo permanece en la cárcel 'El Malaguita', el único del grupo que ya era mayor de edad. Le condenaron a 64 años de prisión. No ha tenido hasta el momento ningún permiso, pero saldrá a la calle con casi cincuenta años.

María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, llega a este 15 aniversario destrozada. "Llevamos 15 años de una lucha incansable y dura. A día de hoy no hemos conseguido que la ley del menor se haya modificado", asegura. Para ella, ninguno de los asesinos de su hija están aún reinsertados. "Que detengan tantas veces a 'El Rafita' no me pilla por sorpresa porque yo he dicho siempre que ninguno de los tres está rehabilitado. Entre todos, suman a día de hoy más de cuarenta detenciones", explica.

Dos de ellos le pidieron perdón por el brutal asesinato de Sandra, pero ella no acepta sus disculpas. "'El Rafita' hizo unas declaraciones diciendo que no había hecho nada, aunque en un medio de comunicación pidió perdón y dijo que yo era una mujer luchadora. El Malaguita hizo lo mismo, pero yo no acepto su perdón. Mi corazón no lo permite", ha admitido este martes en 'Herrera en COPE'.

El sábado 19 de mayo a las 12.00h, María del Mar estará en la Puerta del Sol para dedicar una oración a Sandra Palo. En el acto, también se va a pedir que no se deroge la prisión permanente revisable. "Sabemos que no son leyes retroactivas, pero queremos que lo que hemos sufrido nosotros no lo padezca ninguna otra familia". Su objetivo es que las víctimas "no se encuentren tan solas" como ella se sintió tras el asesinato de su hija. Pese a todo, no busca venganza, sino una "justicia digna".

¿Y cómo era Sandra? María del Mar se deshace en elogios cuando recuerda a su hija. "Sandra no tuvo suerte en la vida. Ella con diez meses tuvo una meningitis muy fuerte y con nueve años tuvo un accidente de tráfico que le provocó un trumatismo craneoencefálico. Por eso tenía una discapacidad. Ella tenía a su novio, era un niña contenta y alegre, siempre ayudando a los mayores. Le encantaban también los niños. Era especial y con un corazón enorme", ha expresado con una contenida emoción.