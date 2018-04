La brutal lección de Luis del Val tras el 'caso Cifuentes': "Sin vídeo, es fácil sustraer en España mucho dinero"

Luis del Val se ha mostrado este jueves muy crítico con los comentarios que despertó el vídeo del supuesto robo de Cifuentes en un hipermercado y que obligaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid a forzar su dimisión. El contertulio ve "miserable" hablar mal de un derrotado. "A lo largo de medio siglo en los medios de comunicación creo que jamás he cometido tal grosería", ha asegurado. "Lo que sí puedo decir es que tras contemplar el rostro de la gran derrotada en los diarios de hoy, recuerdos mis sentimientos pendulares de ayer. Por un lado, me sorprendió el gran rigor moral de muchos de nuestros ciudadanos ante la cleptomanía doméstica. Y como se habla tanto de corrupción, me sentí reconfortado ante una clase política tan escrupulosa, tan rigurosa en los detalles y tan exigente en las conductas. He aquí a unas personas que jamás dejan su coche ocupando la plaza reservada a un inválido. Que nunca en su vida al comprobar que les han dado un cambio equivocado se quedarán con el dinero de más y que les avergonzaría no recoger la caca del perro que sacan a pasear", ha ironizado.

Para Luis del Val, lo ocurrido este miércoles le hace percatarse "de que estamos rodeados de una integridad que casi produce temor de tan rigurosa. Y llegué a la gozosa conclusión de que ya nunca volveré a la política porque soy consciente de que no devolví un libro a una biblioteca hace muchos años y en dos ocasiones viajé en el tranvía sin pagar el billete. Incluso me parece que una vez me colé en el metro de París. El día menos pensado aparezco cruzando un semáforo en rojo y me tengo que marchar del país", ha confesado.

El contertulio asegura que ahora "el continente es más importante que el contenido" y explica: "Ayer me di cuenta de que no tenemos un vídeo de los ERE, ni de los Pujol, ni de la Gürtel, ni de la malversación de dinero público que llevaron a cabo los secesionistas durante años. Y sin vídeo, los delitos pierden mucha entidad".

Finalmente, Luis del Val se ha mostrado preocupado porque sin vídeo "sea tan sencillo en España sustraer enormes cantidades de dinero sin que eso produzca demasiado escándalo entre los que ayer y hoy se muestran tan severos y satisfechos con la derrota de una mujer".