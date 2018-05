"Los jueces deberían ser formados en temas de género"

Gregorio Cano, conocido como el 'violador de la Verneda' saldrá este jueves del centro penitenciario en que estaba interno, tras cumplir los 20 años de prisión que la ley prevé como máximo, de los 167 que se les impusieron por las 17 agresiones sexuales de las que se confesó autor, cometidas entre el 23 de febrero de 1997 y el 1 de mayo de 1998 en portales y edificios despoblados de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Montcada i Reixac (Barcelona).

Sus víctimas al enterarse de su puesta en libertad, "reviven la sensación de miedo, es verdad que es muy difícil que vuelva a por ellas, pero es una sensación, un miedo que no pueden evitar" dice su abogada, María José Varela que también asegura que no piensan recurrir, ha cumplido la condena, y lo único que quieren es seguir su vida, han pasado página, "han pasado 20 años y lo que quieren es que nadie las localice, que se las olvide".

María José Varela, una abogada con mucha experiencia y grandes logros en los casos que ha llevado a lo largo de su carrera, sentencias pionera como la que condenó el acoso sexual como delito o la sentencia del Imán de Fuengirola, está convencida de que hay mucho que hacer en el tema de la reinserción en casos como el de los violadores múltiples.

¿Cree que los violadores, más allá de la dureza o no de las condenas, o siendo evaluados sobre su rehabilitación son puestos en libertad de forma ligera? "Son puestos en libertad porque no queda otra, han cumplido la pena y tienen que obtener la libertad. Lo que me preocupa es todo el aspecto de la pena que no es punitiva y que es de rehabilitación, he llevado en Cataluña la acusación en los casos de todos los violadores múltiples y todos han salido de prisión con un informe de Instituciones Penitenciarias que dicen que no están rehabilitados, esto es una realidad, pero por otra parte no paro de ver propaganda de que se están haciendo programas pioneros de rehabilitación de violadores en las cárceles de Cataluña. O bien no sirven o no sirven para los violadores múltiples, pero verdaderamente son ineficaces".

¿Alguno de los que ha salido de prisión ha vuelto a ser peligroso? "El segundo violador del Example volvió a reincidir al poco tiempo y le volvieron a detener y cumplir otra pena. Este era conocido porque atacaba niñas. El del chándal mataba, iba con un punzón. En Cataluña hay bastantes" afirma María José Varela.

Supongamos que ¿si la violación está penada con 10 años y el asesinato con 15 algún violador pensará me va a costar lo mismo y no me identifica? "Cuando atacan ya la vida es para evitar ser reconocidos, el miedo a ser reconocidos. Muchos o se tapan la cara o dicen no mires, no mires, baja la mirada. Cuando un violador ataca no tiene el Código Penal en la mano. Es verdad que el segundo violador del Example llamó la atención a la Policía porque cuando le dijeron que era detenido por violación les dijo que no era violación sino abuso deshonesto porque en aquel tiempo la penetración bucal no era considerada agresión sexual, algo del Código sí se sabía" recuerda la abogada.

¿Cree que la iniciativa del Gobierno para estudiar reformas del Código Penal que adecuen los conceptos de abuso y agresión, además de ser bienintencionadas son necesarias o no hacen falta? "Siempre se puede mejorar la ley, pero creo que el problema no está en la ley sino en la aplicación del Derecho y esto lo digo por la sentencia de La Manada. Llevo 40 años en el ejercicio de la profesión y llevo con otras compañeras luchando para que se modificara el Código Penal, ha tenido reformas que han ayudado, pero a la hora de valorar la prueba nos encontramos con el mismo inconveniente. Falta una educación, en género, en el aplicador de la ley, en los jueces. Tenemos un país en el que los jueces, todos tengan la ideología que tengan, salen formados en que uno de los pilares del Estado de Derecho es respetar los derechos del imputado. Si su ideología no influye en eso, si hemos garantizado eso, ¿no podemos hacer lo mismo con los temas de género que son muy culturales, muy ideológicos? Si eso se realizara tendríamos unos resultados diferentes” reclama la letrada.

¿Qué es educación de género? "Que entendieran bien como aplicar la ley para no discriminar por razón de sexo. Los jueces no tienen esa formación y en las víctimas de violencia en el ámbito familiar o en las víctimas de violación algunas de sus reacciones les resultan sorprendentes o las interpretan con unos códigos culturales que no se corresponden a lo que ya sabemos, a lo que han estudiado los expertos que es cómo reaccionan las víctimas en esas condiciones y tener conocimiento de eso llevará a una mejor aplicación del Derecho" asegura y añade que esa visión no implica ir en contra del derecho del acusado, "no atenta contra la presunción de inocencia, son compatibles. Lo que no puede ser es que la ideología que supone determinados apriorismos machistas continúen produciéndose en el ámbito del Derecho en los delitos de género. Antes había que demostrar que la víctima de violación debía de demostrar que se había resistido y ese criterio sigue existiendo".