Los contertulios de Herrera sacan punta a la entrevista de Rajoy: ¿Es significativo que estuviera animado?

¿Habéis tenido la sensación de que Rajoy se hubiera quitado el aguijón de una avispa de una parte delicada del cuerpo que no le dejaba andar tranquilo?, ha comenzado Carlos Herrera la tertulia posterior a la entrevista al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy quien ha dejado claro que está "animado" y se siente "con ganas" para continuar al frente del Ejecutivo y volverse a presentar a la reelección.

En respuesta, uno de los contertulios, Salvador Sostres ha advertido que el presidente “ha hecho su trabajo, cumple con sus obligaciones como siempre y seguirá trabajando sin ninguna euforia”.

ESCUCHA AQUÍ A LOS CONTERTULIOS

Para Fernando Jáuregui resulta “difícil" saber si a Rajoy le están aguijoneando porque “es de madera y es difícil que lo sintiera”. En todas las respuestas, explica “no ha hecho un solo gesto, estaba hierático. Él ha dicho que estaba animado, no sé para qué pero lo estaba ¿es significativo, no lo es? Para mí ese es el titular”.

José María Fidalgo se ha referido al jefe del Ejecutivo como “un dirigente de centro derecha apropiado para este país y para la UE, hay cosas que hará mejor, pero en términos comparativos mirad lo que hay alrededor”. Ha asegurado además que la reflexión de Rajoy sobre el chalé del dirigente de Podemos señalando que 'cuando se hace demagogia sobre la forma de vivir, después pasa lo que pasa', “ha estado bien”.

“Ha estado muy suyo”, ha interrumpido Jáuregui. “Ha hablado de normalizar la vida política y tiene razón, sería lo ideal, pero no he visto que dijera cómo”, ha cuestionado el colaborador.

En referencia a Cataluña, Salvador Sostres ha señalado que “hasta los independentistas tienen que estar muy agradecidos de haber tenido en todo este tiempo a un presidente como Rajoy” a lo que el ex secretario general de CCOO ha respondido “no lo sé, si fuera independentista me sacaría de mis casillas”.