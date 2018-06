Las frases de Rajoy en su primera entrevista en COPE como expresidente

COPE fue el escenario de su última entrevista como presidente... y ha sido también el lugar elegido por Rajoy para la primera como expresidente del Gobierno. El aún líder del PP ha intervenido este miércoles en 'Herrera en COPE' para valorar su adiós a la política, responder de manera velada a José María Aznar y hablar sobre su futuro. A continuación, destacamos las mejores frases de Mariano Rajoy en su entrevista con Carlos Herrera:

SOBRE LA MOCIÓN DE CENSURA

- Esto es la política. Hace unos días estaba contento porque habíamos sacado el Presupuesto y lo que ha pasado después todo el mundo lo sabe. El PSOE hizo lo que no pudo hacer en 2016 porque al señor Sánchez se lo impidió su partido. Y ahí están todos: los socialistas, los independentistas de Cataluña y hasta Bildu. La política y la vida es así. La confianza me la dio la Cámara y ahora me la ha quitado. Pero no me la han quitado los españoles, que es lo que más me satisface.

¿POR QUÉ NO DIMITIÓ ANTES DE LA VOTACIÓN?

- El jueves aún no se sabía el resultado. Si hubiera dimitido, el resultado habría sido el mismo. Sánchez no habría necesitado mayoría absoluta, sino simple. Dimitir no hubiera tenido sentido porque yo no hice nada malo.

DEJAR LA POLÍTICA

- Llevo 37 años en la vida política. He estado casi 14 años en el Gobierno y ocho como líder de la oposición. No tiene sentido permanecer más tiempo aquí. Mi intención es abandonar la política de manera definitiva. Hay más cosas que hacer en la vida, aunque para mí ha sido un gran honor servir a mi país.

LAS RESPUESTAS A AZNAR

- No hay que reconstruir el centro-derecha. El partido de centro-derecha es el PP, que tiene cincuenta escaños más que el segundo partido. Y hemos ganado todas las elecciones generales de 2011.

- Mi papel ahora no es dar lecciones ni instrucciones, porque puede ocurrir que no me hagan caso o dejen de tomarme en serio, cosa que no me gustaría.

- Yo estaré a la orden del presidente de mi partido. Seré un militante de base. Mi conciencia y mis cuarenta años de pertenencia al PP me exigen ser leal.

EL FUTURO DEL PP

- No tengo favorito para liderar el partido. El que digan los militantes del PP.

- Lo importante es que del Congreso el partido salga unido. La hemos mantenido durante estos últimos años en momentos complicados. Si se mantiene la unidad, las cosas van a ir bien.

¿DÓNDE VEREMOS A RAJOY?

- Igual en estos años no atendí lo suficiente a mi familia. Pero ahora les voy a compensar.

- (¿Usted se ve a sí mismo en una registraduría en Santa Pola?) Voy a pensar unos días a ver qué hago yo en el futuro.

