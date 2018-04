Las frases más polémicas de Catalá sobre el juez González en 'Herrera en COPE'

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado este lunes en 'Herrera en COPE' que "cuando todos saben" que el juez Ricardo González, autor del voto discrepante en la sentencia de La Manada, "tiene algún problema singular", el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él. La polémica entrevista del ministro ha generado un alud de comentarios y los principales medios del país han destacado sus palabras en sus portadas. A continuación, ofrecemos un resumen de la entrevista a través de las frases más controvertidas del ministro:

SOBRE EL JUEZ RICARDO GONZÁLEZ:



- "Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial está para ejercer su potestad disciplinaria. Yo no hablé de sanciones, pero cuando todos saben que una persona tiene algún problema singular, que el Consejo no actúe en algunas situaciones y que luego se den resultados singulares se podría haber evitado"

- "No conozco al detalle el problema (que tiene el magistrado). Pero todos lo saben"

- "Hay 5.500 jueces que son magníficos profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Debería haberse actuado preventivamente"

- "Una sentencia de 140 folios no puede tener un voto particular de 200 folios con expresiones muy inadecuadas, que es lo que ha generado el revuelo social. Más que la propia sentencia".

CRÍTICAS AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

- "No me corresponde decir si el juez González está incapacitado. El Consejo General del Poder Judicial tenía que haber actuado preventivamente"

- "La independencia del poder judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera. Y ahí el Consejo tiene una responsabilidad"

- "La labor del Consejo es asegurarse que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades. Yo no he descalificado a la persona porque no la conozco. Pero a mí me han dicho que es una persona que tiene algunos expedientes"

SOBRE LA REVISIÓN DEL CÓDIGO PENAL

- "Yo soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social. Si hay un desajuste, hay que legislar para cambiarlas"

- "Cuando la línea delgada entre el prevalimiento, la violencia, la intimidación provoca resultados tan peculiares es conveniente repasarlo sin hacerlo de forma precipitada o populista. Los expertos en Derecho Penal que harán una propuesta y las fuerzas políticas valoraremos y consideraremos si merece una reforma legislativa. Pero no veo una precipitación ni una 'legislación en caliente' movidos por las emociones"

- "En materia de quiebras empresariales, en los años pasados hemos reformado la ley concursal tres veces porque hacía falta adecuarla a la realidad social. En la lucha contra la violencia hacia la mujer hemos cambiado en estos últimos 23 años y a mí me parece razonable que los expertos lo estudien y, si da lugar, hacer una reforma del Código Penal"

