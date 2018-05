Las frases más destacadas de Rajoy durante su entrevista con Herrera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primera entrevista a un medio de comunicación tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ha analizado de la mano de Carlos Herrera los principales asuntos de la agenda política, desde el pacto con el PNV o la situación de Cataluña hasta su posible candidatura a las próximas elecciones generales, que ha despachado con un "estoy animado y con ganas".

Estas son las respuestas más destacadas del jefe del Ejecutivo:

1. Presupuestos Generales del Estado

Hoy es un buen día para el Gobierno, para el PP, pero sobre todo para España porque tenemos unos presupuestos muy positivos para el conjunto de los españoles y para la economía del país.

2. Pacto con el PNV

Pactamos con el PNV pero al final es un acuerdo de 7 fuerzas políticas que en muchas cosas pensamos de forma diferente peor nos hemos puesto de acuerdo en beneficio del interés general.

3. Estatuto de soberanía vasco

No estoy dispuesto a esa distinción ciudadanos vascos y nacionales vascos ni creo en el derecho a la autodeterminación que no recoge nuestra constitución ni ninguna europea.

4. Artículo 155

No sé por cuánto tiempo seguirá. Se están produciendo muchos debates y otros partidos que exageran, que dicen que hay que ponerlo otra vez. Tomamos un acuerdo en el Senado tres partidos -PP, Psoe y CS- que decía que el 155 dejará de aplicarse cuando en Cataluña se forme un nuevo gobierno y tome posesión. Dejará de aplicarse pero tiene que ser un gobierno normal. No se puede hacer un Gobierno con dos personas que están en la cárcel o dos personas que están fugadas de la justicia y viven en Bruselas.

5. Repetición de elecciones en Cataluña y Torra

Las elecciones en Cataluña no dependen de mí. Otras elecciones es algo que no tiene sentido.

Si Torra me llama,y en cuanto constituya un gobierno, por supuesto que me reuniré. Es mi obligación como presidente del Gobierno.

6. Decisiones judiciales sobre Puigdemont

La confianza entre nuestros sistemas judiciales debe ser mayor. Si en España es delito algo, lo normal es que se respete, al igual que nosotros respetemos las decisiones de los tribunales alemanes. Europa todavía es un proyecto no cerrado.

Puigdemont se preocupa de sus problemas, no de los catalanes.

7. Candidatura a las próximas elecciones

Estoy animado pero todavía no se ha tomado esa decisión y tengo que hablar con mis compañeros de partido.

8. Gürtel

Todos esos acontecimientos de la Gúrtel nos hacen mucho daño. Son casos de hace muchos años. Hemos trabajado para modificar las leyes y evitar que se produzcan. Espero que no se produzcan mucho más. El PP es mucho más que 10 o 15 casos aislados.

9. Zaplana

A mí nunca me hubiera gustado que este tipo de noticia apareciera en los medios. No puedo emitir ningún juicio de valor hasta que sepa exactamente qué ha ocurrido.

10. Crisis del bipartidismo

Las encuestas hay que tomarlas con mucha distancia. Ahora llegan unas fuerzas políticas que de lo que presumen es que no han gobernado nunca. A mí no me parece el mejor de los avales no hacer nada en la vida.

11. Relación con Sánchez y Rivera

En este momento hay un mayor entendimiento. En el tema de Cataluña el comportamiento del Partido Socialista ha sido absolutamente leal.

El pacto de investidura con Rivera se está cumpliendo. Lo que no me gustan son el exceso de declaraciones que se producen todos los días; que en ocasiones se le diga al PP que nosotros admitimos que se pagara el referéndum con dinero publico. Hacerse propaganda lo hace cualquiera. Pero el grueso de la relación está siendo muy razonable.

12. Chalet de Iglesias

Todo el mundo tiene derecho a pedir un crédito y a comprarse una casa. En la dinámica que hemos entrado parece que nadie podía tener un chalet, un coche o un barco. Conviene no hacer demagogia.

