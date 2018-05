“La lancha se alejó para coger distancia y pasó por encima de la barca de Manuel y su padre”

Los vecinos de Algeciras siguen conmocionados por la muerte del pequeño Manuel, el niño de 9 años arrollado por una lancha en la playa de Getares. Viajaba con su padre en una embarcación cuando fueron increpados por los ocupantes de otra lancha. Tras una discusión fueron embestidos. Manuel falleció y su padre se encuentra ingresado .

En 'Herrera en COPE' el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce ha explicado que este lunes “se vivió un momento muy tenso en dos embarcaciones". "Parece que alguno de los tripulantes, con antecedentes por narcotráfic, estaba haciendo maniobras en torno a embarcaión donde se encontraban Manuel y su padre. Al final se alejó para coger distancia y pasó por encima de la embarcación donde estaba el niño que precisamente este sábado había cumplido 9 años”. Esas hélices, ha añadido “cortan como cuchillas”.

José Ignacio Landaluce, que se ha mostrado muy “apenado' por lo ocurrido, ha señalado que “no se sabe si había algún tipo de relación entre los tripulantes de ambas embarcaciones”. Sí que ha confirmado que “ la lancha que realizó el abordaje tenía antecedentes”.

Reconoce el alcalde que estos sucesos no hacen “ningún favor” a Algeciras. “La lacra del narcotráfico nos está machacando. Estas mafias han roto frenos que antes no había, no se atrevían a esa agresividad y no había armas en los vehículos cuando transportaban droga”.

Por ello considera imprescindible dar formación a los parados, crear más empleo y conseguir más medios humanos y materiales.

El siniestro se produjo este lunes sobre las cinco de la tarde cuando la embarcación de recreo en la que navegaban padre e hijo se hallaba en aguas de la playa de Getares, en la localidad gaditana de Algeciras.