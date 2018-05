Jugador de la ACB con esclerosis múltiple: "Sé que he perdido cosas pero sé que tengo muchas cosas que perder"

El Delteco GBC sorprendía antes de la penúltima jornada de la temporada en la Liga Endesa con el fichaje de Asier de la Iglesia, uno de los mejores jugadores de la EBA (17,3 puntos, 13,4 rebotes y 28,6 de valoración).

El jugador guipuzcoano ha cumplido su sueño de debutar en ACB a sus 35 años. Es el primer jugador con esclerosis múltiple en llegar a la máxima categoría del baloncesto español. La grada del San Sebastian le ovacionó en cualto saltó a la cancha.

Asier cuenta en 'Herrera en COPE' que lo importante de este partido no solo era jugar "quería que se diera visibilidad a la enfermedad porque aún hay mucho que investigar".

El lema de su vida es "No dejes que pase la tormenta. Aprende a bailar bajo la lluvia". Hace unas semanas grabño miles de pulseras con esta frase para recabar fondos que ayuden a la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa que como él recuerda: "Esto es una cosa del cerebro. Es algo neurológico. Se le llama la enfermedad de las mil caras porque tiene mil variables porque nuestro cerebro controla todo".

"Sé que he perdido cosas pero sé que tengo muchas cosas que perder y me centro en eso", asegura Asier. Y añade: "Hay que vivir el día a día porque nadie sabe lo que le va a pasar mañana "tengo más posibilidades de que me puedan pasar cosas, sí, pero... me preguntan: ¿Te ves en una silla de ruedas dentro de cinco años? y yo digo y tú ¿cómo te ves tú?".

Hace 5 años, cuando Asier tenía 35, le diagnosticaron la enfermedad. A día de hoy, la esclerosis le ha quitado el 90% de sensibilidad en manos y pies, le ha hecho perder visión y prácticamente el sueño (apenas duerme 3 horas diarias)

Juega de ala-pivot en el equipo de Ordizia (Guipúzcoa) y trabaja en una línea de montaje en la que enseña a personas con discapacidad

Todos reconocen su labor

"Desde el día en que le diagnosticaron no ha dejado de apoyar a las personas que, como él, viven la enfermedad y se ha volcado de lleno en impulsar la investigación", destacó Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España (EME), la entidad que aglutina a los pacientes de esta dolencia

En esta Organización lo han nombrado “Embajador”, por haberse convertido en un referente que cada día contesta a cientos de mensajes de enfermos y transmite su fuerza y esperanza en charlas en hospitales, congresos, asociaciones, institutos o empresas.