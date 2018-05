Juez Vázquez Taín: "El ministro ha echado leña al fuego sin decir que el sistema español es muy garantista"

El magistrado José Antonio Vázquez Taín asegura que los magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra han tardado el tiempo normal que se tarda en hacer una sentencia "los funcionarios deben hacer un papeleo enorme".

Sobre el voto particular del magistrado Ricardo González, sobre el que ha sembrado las dudas el Ministro de Justicia, el juez Vázquez Taín afirma que "el voto particular es muy meditado, muy buscada la jurisprudencia para resaltar o reforzar sus posiciones. El problema cuando se quiebra un sistema, no se dan cuenta de que quiebran todas las garantías. La presunción de inocencia es sacrosanta, cuando nos estamos cuestinando la presunción de inocencia en un país..., estos delitos pueden ser muy populistas, pero entonces que hacemos, cuando se trate de atentado contra la autoridad ¿vulneramos también la presunción de inocencia y nos creemos siempre lo que diga la Policía? Por ello digo que las manifestaciones del ministro son muy desafortunadas. El ministro no debió de echar más leña al fuego. El ministro debió de decir, miren ustedes, precisamente el sistema español es tan garantista que los casos de cierta relevancia se juzgan por tres magistrados. Luego, aunque haya una opinión discordante, el propio sistema corrige cualquier opinión que pueda ser cuestionable para hacer que la opinión mayoritaria triunfe y aún quedan los recursos, y aún queda la casación, es decir, tenemos tres vías para corregirlo. A eso debió decir el ministro, al final, la Justicia española es tan garantista que al final el sentido común de tres mentes es superior a la opinión de una sola persona y ese voto particular se basa en derechos fundamentales que no podemos denostar, el principio de presunción de inocencia. Cuando la prueba no es clara se tiene que interpretar a favor de reo, siempre".