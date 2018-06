El juez Taín: "En la Justicia española no existe el heteropatriarcado"

El juez José Antonio Vázquez Taín ha defendido la decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad a los miembros de 'La Manada' argumentando que la prisión provisional no puede tomarse como un cumplimiento anticipado de la pena. Durante la tertulia de este viernes en 'Herrera en COPE', el reputado magistrado considera que la Justicia "por encima de criterios, tiene que ser imparcial y funcionar. Y lo está haciendo. Si los principios fundamentales del derecho se rompen para un tipo delictivo, la Justicia se quiebra para todo."

Vázquez Taín detalla que los jueces de la Audiencia de Navarra no ven posibilidad de que los condenados alteren el procedimiento, haya un riesgo de fuga significativo o puedan reincidir. "Por eso, deciden proceder a la puesta en libertad. Está bien razonado y dentro de la Ley. Las agresiones sexuales no pueden tener unos principios jurídicos distintos, considera el magistrado. Además, subraya que en aquellos supuestos en los que existe la más mínima duda de que un recurso puede prosperar," el tribunal actúa de esta manera". El juez, por último, subraya que la prisión provisional no puede ser cumplimiento anticipado de la pena. "Tiene que tener una justificación por sí misma al margen de la sentencia", recuerda.

Vázquez Taín también rechaza que la Justicia española esté impregnada del denominado 'heteropatriarcado'. Si cada año se dictan diez mil sentencias en delitos contra la libertad sexual, y en los últimos cuatro años sólo ha habido esta polémica, la administración judicial ha dictado 40.000 sentencias de la que sólo es una errónea. La Justicia española, por suerte, tiene un 60% de miembros del sexo femenino. No existe el heteropatriarcado". Y cree que el problema de las agresiones sexuales se basa en que "nuestros niños tienen relaciones sexuales por el porno cibernético antes de tener relaciones sentimentales. Y eso hace que tengamos una conducta sexual muy deteriorada. Las nuevas tecnologías están provocando nuevos problemas".