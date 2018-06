Borrell, en COPE sobre el Aquarius: "El gobierno ha hecho una llamada de atención simbólica"

El ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell ha explicado este miércoles en 'Herrera en COPE' que la decisión unilateral de que el buque Aquarius, con mas de 600 inmigrantes a bordo, atraque en aguas españolas no tiene por qué tener "consecuencias dentro" de la UE pero también apunta que a los miembros de la unión “no les debería dar igual” lo que está ocurriendo. Para el ministro, el gobierno ha hecho “una llamada de atención, simbólica y fuerte” para que se trate el problema en serio en el seno de la Unión, pero no aclará qué postura tomará España si se repite este mismo episodio. En ese caso, Borrell asegura que "dependerá de las circunstancias". "De aquí a entonces, espero que los distintos países hayan tomado conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene. De momento, vamos a intentar que la gente llegue a buen puerto", ha asegurado.

El ministro de Exteriores sostiene que "podemos aumentar el número de personas a las que recibimos, simplemente para cumplir lo que acordamos. España está muy lejos de haber cumplido con los cupos de inmigrantes que se asignaron a nuestro país".

La inmigración será uno de los temas que estarán sobre la mesa en el proximo consejo europeo y el ministro espera que "no sea una consideración de retórica que no conduce a nada". "Se trata de impulsar políticas comunes de la Unión para que todos juntos hagamos frente a un problema que es de todos", ha explicado. Y recuerda que "en el pasado dejamos a Grecia sola, luego le tocó a Italia, y nos podría tocar a nosotros"

CATALUÑA

El titular de Exteriores no entra en las descalificaciones que ha recibido de Puigdemont: “No sé por qué me llama radical o ultra pero no responderé con otros insultos sino con hechos”. Es verdad que la imagen de España “ha quedado dañada, se ha vertido mucha insidia y mentira y tengo que defender la imagen de un país pero no soy el ministro de asuntos catalanes”.

Respecto a la decisión del gobierno de la Generalidad de reabrir las embajadas catalanas en el exterior, Borrell recuerda que el "Tribunal Constitucional ya dictaminó que las comunidades autónomas pueden tener servicios de representación exterior". Y matiza: "No se puede prohibir que las tengan ya que no hay base jurídica. Si las cosas circulan con normalidad, en la normalidad estaremos, y sino pues ya veremos".

REUNIÓN EEUU-COREA DEL NORTE

Para el ministro de Exteriores, es "una exraordinaria noticia” que los líderes de EEUU y Corea del Norte se sienten a hablar. Esta reunión ha estado a punto de no producirse" y es importante porque “vivimos en un mundo peligroso donde las armas químicas son un riesgo y todo elementos de distensión es positivo”.