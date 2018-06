Joaquín Leguina: "La trama de corrupción del Canal de Isabel II es un montaje de dentro del PP"

Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1995 y colaborador de 'Herrera en COPE', ha señalado este miércoles en el programa que “tanto la Fiscalía como la Guardia Civil se han tragado todas las mentiras” relativas a las denuncias que dieron origen a la trama de corrupción sobre el Canal de Isabel II. A su juicio, tanto “Carlos Mayor Oreja -expresidente del Canal- como Ruiz Gallardón no han hecho nada en este asunto”.

Leguina ha confesado que cuando él era presidente de la Comunidad por el PSOE ya había un concurso para implantar en los alrededores de Buenos Aires un sistema de distribución de agua. Entonces “nos vino a ver Aguas de Barcelona” para saber “por qué no concursábamos. Concursamos y nos viene un día a ver un señor que no diré el nombre para decirme que éramos los primeros, pero que si no soltábamos no sé cuánto dinero a no sé quién, no se nos iba a dar”. El presidente del Canal de entonces le dijo que eso era “una extorsión”. Entonces el otro le dijo: “Tú lo que eres es un gilipollas”. El presidente de la empresa pública se lo contó a Leguina y, según ha dicho este, su respuesta fue: “Es que eres un gilipollas. Y yo también. Pero tenemos una ventaja. No nos van a meter en la cárcel”.

Según le ha confesado a Carlos Herrera, la presunta trama de corrupción es “un montaje de dentro del PP que describe bastante bien por qué el PP está como está”. Leguina ha dicho que la denuncia que dio origen a la operación procede, por un lado, de un informe encargado al despacho de abogados Cuatrecasas y dirigido “por una señora que es pariente directo de la mano derecha de Esperanza Aguirre”. Como ha dicho, Gallardón se opuso a la privatización del Canal impulsado por el Ejecutivo de Aguirre, señalando que si se privatizaba el Ayuntamiento de Madrid -del que entonces era regidor- convocaría un concurso público sobre el uso de aguas. El corolario de la trama lo puso, según Leguina, una denuncia ligada al entorno del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero.