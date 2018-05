Javier Lambán: "No me imagino a Sánchez incurriendo en aventurismos insensatos"

Javier Lambán, presidente de Aragón, estuvo presente este lunes en el comité federal del PSOE en el que Pedro Sánchez informó a sus barones del por qué de una moción de censura contra Mariano Rajoy. El socialista, según ha detallado en 'Herrera en COPE' dice "compartir su puntos de vista -los de Pedro Sánchez- sobre la necesidad ineludible de la moción de censura" puesto que considera que "Rajoy debería haber dimitido y convocado elecciones en cuanto conoció la sentencia de Gürtel".

Lambán asegura que el líder socialista no proporcionó "muchas pistas de lo que va a decir en su discurso de investidura" algo "normal desde el punto de vista técnico" pero se muestra confiado: "No me imagino a Sánchez incurriendo en aventurismos insensatos de ninguna índole".

El Presidente de Aragón es consciente de que "presentar con 84 escaños una mocion de censura no sería razonble en otras circunstancias" pero ahora sí porque "estamos en una situación de excepcionalidad". Asegura que "Rajoy está abrasado" y defiende que el PSOE no se haya puesto en contacto con los independentistas para conocer si apoyarán la moción de censura que Pedro Sánchez defenderá este jueves en el Congreso: "Por razones de higiene política, democrática y moral, porque estos señores acaban de votar a un verdadero fascista. Un partido constitucionalista español no debería sentarse, ni hablar un minuto con los independentistas".

Lambán cree que Pedro Sánchez "ha hecho un planeamiento valiente que no deja de tener sus riesgos, sobre todo que una vez inhabilitado el PP para gobernar no veo que en la Cámara haya posibilidades reales de una alternativa de coherencia". Por ello tiene claro que "más temprano que tarde tendremos que ir a las urnas pero ante la inacción de Rajoy, que cree que todo lo resuelve el tiempo, alguien tiene que tomar decisiones y Sánchez lo ha hecho por responsabilidad".

Preguntado por el futuro político de Pedro Sánchez, tras haber intentado ser Presidente de Gobierno en dos ocasiones, el socialista aragonés sostiene que su líder ha sido "responsable": "La primera vez que lo intentó fue porque Rajopy declinó aceptar el encargo del Rey. Ahora lo hace porque Rajoy no esta a la altura de las circunstancias. En ambos casos el PSOE ha tenido que asumir posiciones difíciles y complicadas. La politica española es complicada. No se puede aventurar ninguna salida razonable a todo lo que esta pasando..."

Por otra parte, Lambán tiene confianza en "alcanzar un pacto entre los tres grandes partidos constitucionalistas porque no imagino que España pueda transitar si no es a base de grandes acuerdos".