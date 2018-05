Javier Fesser: “Ya no sé si voy a querer trabajar con capacitados”

Asegura el director Javier Fesser que “estás ante una película conmovedora”. “Campeones”, desbancó a Steven Spielberg en el fin de semana de su estreno y sigue recaudando cifras. “Yo me he enamorado de los personajes. Quería que fueran mis amigos en tiempo real” y ese es quizá el secreto de que sea una película que divierte y emociona al mismo tiempo.

Un entrenador interpretado por Javier Gutiérrez, 10 jugadores de baloncesto con discapacidad intelectual, una steadycam, que graba de manera natural todo lo que ocurre, lo que se guioniza y lo que no, pues “en el rodaje pasaron cosas irrepetibles”.

Es tal la fascinación por este nuevo trabajo, que “ya no sé si voy a querer trabajar con capacitados”. Asegura el cineasta que “son personas que no juzgan” y que su idea inicial era la de plasmar que todos somos iguales, hasta que tras varios meses “por suerte no lo somos, y aprendemos de lo distinto”.

Han sido 7 meses de arduo trabajo de montaje, porque ha rodado más material de lo habitual. Además aquí no se ha preocupado por la estética como sí lo hizo con “El Milagro de P Tinto”. Aquí interesa más la sinceridad. Y ya que hay que ser sincero, Carlos Herrera concluye:

El mundo se divide ahora mismo en dos: Los que han visto Campeones y los que la verán.

Y Fesser difiere:

Yo voy a decir los diagnosticados y los por diagnosticar.

A los que aún no lo hayan visto, el doctor que les diagnostique buen campeón será.