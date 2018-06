Iceta: "Merecería la pena estudiar la reforma del Estatuto de Cataluña que anuló el Constitucional"

Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE', donde ha negado que el Gobierno de la nación y el de la Generalidad de Cataluña estén acometiendo pactos secretos en relación con el proceso independentista. “Todavía no estamos ahí. Los independentistas no han aclarado si quieren seguir el camino que emprendieron o no”, ha lamentado, pues hay sectores que aún defienden la “unilateralidad” y se manifiestan a favor de “reconstruir la república”.

A este respecto, ha dicho que no ve en ellos un propósito de enmienda, si bien “se están diciendo cosas que antes no se decían”. Iceta se ha referido así a unas declaraciones que ha atribuido a la exconsejera Clara Ponsatí, que habría dicho que “iban de farol”, y a Puigdemont, según las cuales “no tenían nada preparado” para después del referéndum del 1 de Octubre. No obstante, ha manifestado que "no sería un cambio grande" para el devenir del proceso que Alemania entregue o no al expresidente fugado.

Preguntado por una posible condonación de parte de la deuda que Cataluña mantiene con el Estado para acercar posiciones, Iceta ha señalado que es una vía abierta ya que en “los presupuestos de Montoro hay una previsión" para ello. "Minorar la carga de la deuda no debería ser una cosa tan loca". En lo que se refiere a la desigualdad de trato que eso comportaría para con el resto de las autonomías, el socialista ha dicho que se refiere al “conjunto de comunidades que se han visto perjudicadas por un esfuerzo en el cumplimiento del déficit”.

Miquel Iceta se ha mostrado favorable “a estudiar la sentencia del Tribunal Constitucional” que anuló en parte el Estatuto de Autonomía de la comunidad para volver al engranaje que diseñaba mediante una reforma constitucional o por ley orgánica. Así, se ha manifestado partidario de la iniciativa del Círculo de Economía de Cataluña, que aboga por un nuevo Estatuto con rango de norma constitucional.

En lo que se refiere a la posibilidad de indultar a los políticos presos, ha señalado que “siempre se puede solicitar” pero después de la condena. “Estamos en un momento en que está actuando la justicia” y, por lo tanto, hay que respetar “las decisiones de la justicia” sin que la política se inmiscuya, ha dicho. En cuanto al acercamiento de los procesados a las cárceles de Cataluña, ha señalado que “el Gobierno ha dicho que cuando culmine la instrucción en el Supremo se planteará esa cuestión”.

Preguntado sobre el levantamiento del artículo 155 y su efecto sobre las cuentas, que podría ser aprovechado para sufragar el camino hacia la independencia, ha dicho que “siguen teniendo una intervención del Estado en la medida en que la Generalidad se está beneficiando del fondo de liquidez autonómica”, como les sucede al resto de comunidades.

El primer secretario del PSC ha reconocido que en el Gobierno de la Generalidad “el peso de Puigdemont es muy relevante. No sé quién manda, pero que grandes decisiones no se toman sin el acuerdo previo de Puigdemont es un hecho”. A este respecto, ha señalado que en el próximo encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra, el secretario general de los socialistas defenderá la Constitución, si bien se podría “cambiar si hay una mayoría para hacerlo”.

Por último, Iceta ha criticado los desplantes de los independentistas al Rey en los Premios Princesa de Gerona. Según ha dicho, “intentar despreciar al Rey es un grandísimo error”. También ha negado que Manuel Valls sea el candidato que lidere el frente constitucionalista en las próximas elecciones municipales. Así, ha señalado que apostarán por su candidato Jaume Collboni.