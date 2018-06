Herrera, sobre el Aquarius: "Hay auténticas carreras en España para ver quién es el más bueno"

Carlos Herrera ha vuelto a referirse en su monólogo de este miércoles a la inminente llegada del barco Aquarius con 629 inmigrantes a bordo. El comunicador ha hecho notar las "auténticas carreras que hay ahora mismo en España para ver quién es el más bueno de todos". "Para ver quién es el que dice que hace más por los demás. Quién va a estar en el dique esperándoles. Quién les va a abrazar a todos, a los 600. Dicen: 'No, no, mandármelos a mí. No, no. A mí. A mí, a mí. En mi Comunidad, en mi Comunidad. No, yo. Mi Ayuntamiento. Yo, yo, yo. No, nosotros', asegura Herrera. Para el periodista, esto es un caso "de exhibicionismo sentimental espectacular disfrazado de buenas intenciones". "Pero exhibicionismo sentimental bárbaro", apuntilla.

El comunicador resalta que ha sido España quien ha buscado una solución para estas personas y no otros países de la UE involucrados directamente en el asunto como Francia, Italia o Malta. Sin embargo, Herrera se pregunta si nuestro país va a ayudar también a los que vengan en un siguiente barco escapando de la miseria. "Nadie de todos los que están involucrados en esta carrera para ser el más bueno y el más solidario y el más emocionado está explicando qué va a pasar con el próximo barco, que desgraciadamente vamos a ver cuánto tarda. Porque, oiga, menudo negocio para los negreros, los traficantes de seres humanos. Les meten en un barco, les sueltan en alta mar y ahí se pudran. Esto es un pingüe negocio para ellos. Se frotan las manos. Porque, además, saben que las ONG's van a ir a buscar a esas personas y las van a llevar a donde tengan que llevarlos. Imagínense ustedes qué pasará con el próximo barco", ha relatado Herrera.

El comunicador resume que la decisión que ha tomado el gobierno de Pedro Sánchez "es una solución a corto plazo llena de bondad, pero que va a servir muy poco si no se toman medidas en la UE".

