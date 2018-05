Herrera, sobre el 'plebiscito' de Iglesias y Montero: "En ningún momento les preguntan si tienen que dejar el chalet"

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera no ha obviado la consulta que Pablo Iglesias e Irene Montero se han sacado de la manga para dar coherencia a la compra del chalet de 600.000 euros en plena sierra de Madrid. Los dos dirigentes de Podemos preguntarán a las bases del partido si son merecedores de continuar en la secretaría general y en el cargo de portavocía del Congreso ante la fuerte polémica por la lujosa vivienda que la pareja ha adquirido.

Para Herrera, Iglesias y Montero viven en "un sueño peronista" y critica el sentido de la pregunta que van a hacer a los militantes del partido. "En ningún momento les preguntan: '¿Tenemos que dejar el chalet o no?'. No, no. Les preguntan: '¿Tenemos que ser los jefes, los directores del partido?'", analiza Herrera.

El comunicador considera que esta decisión de la pareja es una huida hacia adelante y una clara "irresponsabilidad". "Es decir, decidir vosotros, os traspaso la papeleta sabiendo que si decís que no puedo seguir, dinamitamos el partido. Porque el partido soy yo, que soy el Cesar. Y si decís que me quedo, adiós muy buenas. Yo seguiré con mi chalet y el tema seguirá horadando constantemente al partido en sí mismo, a su formación, a su ideología, a su código de conducta... Todas sus cosas", ha argumentado.

Herrera recuerdo que la la última vez que Podemos consultó a las bases "solo participaron 76.000 de los 500.000 que estaban incluidos". Por último, el comunicador ha hecho mención a la noticia que publica este lunes OkDiario y en la que se cuenta que la concejal de Podemos del Ayuntamiento de Murcia, María Ángeles Moreno, es dueña de un falcon crest, de una finca de 5.000 metros cuadrados, un velero, un mercedes, una moto BMW, diez inmuebles. "Bueno, a ver qué dicen también las bases sobre esto", ha ironizado el comunicador en su monólogo.

Puedes escuchar el monólogo completo aquí