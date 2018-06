Herrera, sobre el boicot a Sociedad Civil: "La Universidad es de esta chusma"

Medio centenar de estudiantes y activistas independentistas convocados por los sindicatos COS y SEPC y los partidos Arran y CUP impidieron este jueves la celebración de un acto organizado por Societat Civil Catalana (SCC) en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona.El grupo social tuvo que suspender finalmente este acto dedicado a la figura de Miguel de Cervantes debido al ruido y los gritos que proferían los estudiantes independentistas que trataban de boicotearlo. Bajo los lemas de "En la UB, no pasarán" y "Fuera fascistas de la universidad", los concentrados entraron en el edificio histórico de la UB e intentaron acceder al acto de SCC, que había comenzado a celebrarse a puerta cerrada en el Aula Magna y al que asistía al presidente de esta entidad contraria a la independencia de Cataluña, José Rosiñol. En un ambiente muy tenso, se produjeron enfrentamientos verbales que desembocaron en algún intercambio de golpes, sin que actuara la policía, que no entró en el recinto universitario.

Dentro del Aula Magna había unas 200 personas encerradas con llave, mientras fuera los concentrados gritan consignas como "fascistas fuera de la universidad" y "el fascismo avanza si no se le combate". Ante el ruido ensordecedor de sirenas y gritos, los organizadores del acto decidieron suspenderlo y evacuaron a los 200 asistentes, muchos de ellos personas mayores, por una puerta lateral, mientras eran abucheados por los concentrados en un ambiente de mucha tensión.

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera no ha dudado en entrar a valorar este último ataque a Sociedad Civil y a quienes defienden la Constitución en España. "La gentuza de Arran y los de los CDR son los dueños de las facultades", ha dicho Herrera. "Estos tíos, estos filofascistas, estos reaccionarios, son los dueños. Mandan más que el rector. El rector no permitió que entraran los Mossos y dijo: 'como no se puede garantizar la seguridad, que vacíen el aula'. Es decir, no quiso acallar o arrinconar a estos cincuenta tíos, sino en que salieran los que querían hacer un acto en paz y tranquilidad", ha contado el comunicador.

Herrera ha vuelto a insistir en que la Universidad "es de esta chusma". "Habla quien esta chusma quiere y cuando quiere. Y los rectores, como siempre encogidos en su despacho", ha concluido.