Carlos Herrera, Goyo González, José Antonio Naranjo y María José Navarro son cuatro voces imprescindibles del programa 'Herrera en COPE'. Y, en el último programa de la temporada, los cuatro han querido hacer un balance del año. Herrera, 'el jefe' está muy contento con esta temporada que ha culminado este viernes. "No solo por los datos, puesto que tenemos más audiencia que en junio del año pasado. También porque hay detalles, que intuyes cuando llevas unos años en este negocio, que denotan que el trabajo que estás realizando con tus compañeros está interesando a determinados grupos sociales. Tú emites y recibes respuesta de aquello que has emitido. Y la respuesta está siendo magnífica. Acabar una temporada en un lugar tan maravilloso como la bodega de 'La Guita' promete que este será un verano inolvidable. Y las vacaciones, aunque ya les digo que van a ser muy cortas", ha dicho Herrera. Pese al final de temporada, este lunes volverá a ponerse frente al micrófono para no fallar en su cita habitual con los oyentes de COPE.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Goyo González también se muestra encantado con el resumen de temporada: "Empezábamos en manga corta en septiembre y terminamos en manga corto en julio. Ha sido un parto excelente. Y durante este embarazo hemos pasado de la camiseta al jersey, del abrigo al paragüas y así hasta la manga corta de nuevo. La aventura de la radio, temporada tras temporada, es la aventura de la vida. Y la hemos vivido al lado de nuestros oyentes, que siguen fieles a 'Herrera en COPE' y que nos están dando muchas alegrías. Espero que nosotros a ellos también, porque sin alegría la vida no tendría sentido. Alegría, amigos. Feliz verano y gracias por habernos regalado esta temporada radiofónica tan maravillosa", ha deseado.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

José Antonio Naranjo recuerda que el programa sigue ven verano. "La temporada ha ido bien. Lo esperábamos, pero también esperamos que la siguiente vaya mejor", ha dicho.

authors and signature:lista con un numero insuficiente de elementos

Por último, copa en mano, María José Navarro ha querido lanzar un mensaje muy cariñoso para los lectores de COPE.ES: "Sois muy importantes y gracias a vosotros la temporada ha sido maravillosa. Nos hemos divertido mucho y los oyentes también. Para eso trabajamos. Es un trabajo fácil porque vosotros lo habéis hecho fácil. Si hemos conseguido que paséis un rato felices y haberos hecho compañía, para eso trabajamos. Os esperamos la próxima temporada, con cosas nuevas y con nuestro jefe que es un gamberro. Me voy de vacaciones ya con una copa en la mano, aunque mentiría si dijera que no la tengo también el resto del año", ha dicho.