Herrera: "En cualquier país de Europa, a Chis-Torra lo calificarían de protofascista e indeseable"

Señoras y señores, me alegro. Buenos días

Les deseamos lo mejor a ustedes, los que a las ocho de la mañana de este día de San Isidro están haciendo cosas. En toda España trabajando y, si ustedes viven en Madrid, celebrando el día de su patrón. Suben las temperaturas en una jornada donde van a predominar en todo el país los cielos despejados.

Usted ayer se pudo ir acercando un poco más a la figura del nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña. El delegado, vamos a decirlo así, porque el presidente legítimo según dicen muchos sigue siendo el fugado en Berlín. Ustedes pudieron acercarse a esa figura y comprobar algunos de los perfiles que adornan a este hombre que ha sido elegido por mayoría simple en el parlamento catalán como nuevo presidente de la Generalidad. Algunos dicen: "presidente de Cataluña". No no no, es presidente de la Generalidad, que es diferente.

Tal vez a ustedes les importe muy poco saber quién es Joaquim Torra y qué representa. Pero el perfil del hombre que ha elegido Puigdemont para ser su valido al frente del gobierno autonómico es inquietante y que en cualquier país de Europa le harían merecedor de ser calificado de protofascista, racista, supremacista y un individuo realmente indeseable a tenor de los discursos y escritos que ha ido dejando como un reguero de garbancitos a lo largo de su vida. Estamos ante el gran admirador del 'Estat catalá', que era una fuerza parafascista de los años 30, a los que él considera admirables. Estamos ante un tipo que llama malas bestias a los catalanes que se sienten españoles, que son más de la mitad, o que usan en castellano.

Poco a poco iremos descubriendo escritos de Chis-torra que realmente va a hacer que nos llevemos las manos a la cabeza. Pero es quien ha elegido el parlamento catalán y ahora hay que esperar a que la práctica fascistoide se traduzca en algo o simplemente caiga en la ilegitimidad por la ilegitimidad. Si atendemos a sus primeros discursos, que no guarden los papeles del 155. Porque lo primero que ha dicho es que va a elaborar su política legislativa tendente a hacer realidad el mandato del 1-O. El mandato del 1-O es lo que estos llaman la consecuencia de aquella especie de pachanga que fue aquella votación en la que ya llegaban las urnas con los votos puestos y que, según dicen, expresó la voluntad de la mayoría de catalanes de instalar una república... en fin. Volver a construir aquello por lo que su jefe está fugado, y por lo que acabará en la cárcel, significa arriesgarse a que él también pueda acabar así.

Después de escuchar al señor Torra, ¡cualquiera cree que va a volver aquí la legalidad más estupenda!. Los esfuerzos no van a estar destinados a administrar Cataluña para que desde la estabilidad progrese, disminuya la brecha social que ha creado esta política, vuelvan las empresas... ¿Quién va a volver cuando aparece un tío que dice las barbaridades que escribe éste y que anuncia que van a seguir recorriendo el camino de la ilegalidad? Pues después de este relato etnicista, feo, desagradable, después de conocer sus propuestas inaceptables, de un tinte xenófobo salvaje, vayan preparándose. El gobierno no puede poner en marcha el 155 de manera preventiva. Pero el primer paso en el camino a la ilegalidad debe ser contestado. Y en eso están. Hoy se reúne Rajoy con Sánchez y el jueves con Rivera para entender que tiene que ser todo el bloque constitucional el que responda ante este tipo de desafíos.

Lo primero que va a hacer Kim Jong-Torra es rendir pleitesía a Puigdemont en Berlín. La propia imagen de tutela es la que ayer ofrecía TV3 en la transmisión del acto con la pantalla partida. En un lado Torra haciendo su discurso y en el otro lado Puigdemont sentado en su despacho de Berlín tomando notas. Y asintiendo, como dando la aprobación a lo que decía este hombre. Pues esto es lo que va a haber y no otra cosa.

Hoy hay varios artículos en la prensa hoy muy interesantes. Hay uno de Javier Cercas en 'El País' que es particularmente bueno. Cercas dice que es sorprendente que estos movimientos rascistoides, y el nacionalismo catalán lo ha sido en gran manera porque incorporaba el desprecio a los que no eran pura sangres como ellos, recibieran la aprobración de la progresía española por cuanto el nacionalismo era para todo progre era una forma de contestación al Estado omnipresente y franquista. Pues de progre en progre, y de tonto en tonto, hemos llegado a esto. A todo este disparate escénico, con estos personajes de tercera que espérese usted a conocer el gobierno que nombre.

Por otra parte, y no había que ser un profeta, pero la decisión de Trump de trasladar la embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén ha tenido consecuencias. Y vaya si las ha tenido. Ayer murieron 52 personas y más de mil resultaron heridas durante las protestas por ese traslado. Unas 40.000 personas participaron junto a la frontera de Gaza en las protestas y el uso desmedido de la fuerza, quizá no proporcional, de Israel se ha llevado la vida de 52 personas. Y como aquí siempre hay un pollito que va detrás, el primer pollito que seguirá a Estados Unidos y trasladará también su embajada será Guatemala.