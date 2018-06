'Herrera en COPE' entrevista este jueves a Núñez Feijóo

El presidente de la Xunta de Galicia estará en 'Herrera en COPE' este jueves 21 de junio a las 8:30 horas. Carlos Herrera preguntará a Núñez Feijóo por su decisión de no presentarse a la candidatura para presidir el Partido Popular.



Tras su entrevista, Herrera estará a las 9h en los estudios de COPE con Soraya Sáenz de Santamaría, una de las candidatas favoritas para liderar a los populares. Será la segunda candidata entrevistada en el programa, tras la intervención de este miércoles de María Dolores de Cospedal.



Feijóo ha defendido este miércoles su decisión de continuar como dirigente autonómico y ha asegurado que continuará al frente del Gobierno gallego "como mínimo" hasta 2020, dejando así la puerta abierta a volver a concurrir a otro proceso electoral una vez finalizada la legislatura actual.



Así ha respondido Núñez Feijóo a los líderes de la oposición en una sesión de control en el Parlamento gallego que ha estado marcada por la decisión del presidente de la Xunta de permanecer en Galicia y no optar a suceder a Mariano Rajoy en la Presidencia del Partido Popular, decisión que desveló el pasado lunes después de semanas de incertidumbre.



En su intervención, el gallego ha remarcado que "Galicia no está subordinada a ninguna agenda" y "mucho menos", ha dicho, a la suya propia.



"Yo no tengo más agenda que Galicia, esa es (mi agenda) ayer y hoy", lo que además supone "un honor" por lo que no la cambia "por ninguna otra".



Durante la entrevista también habrá oportunidad para hablar sobre los seis candidatos que se han presentado para competir en el proceso de elección interno que culminará en el congreso extraordinario de julio. Las seis personas que han dado el paso al frente son: José Ramón García-Hernández, José Luis Bayo, Pablo Casado, José Manuel García-Margallo, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.