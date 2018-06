"Resulta que el liderazgo está en las manos con las que Sánchez firmará el acercamiento de presos de ETA"

Son las 07:00, las 06:00 en Canarias:

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de toda la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este miércoles 27 de junio. Un día en el que el calor, por lo menos las máximas, va a dar una tregua en el interior peninsular, aunque en el Mediterráneo y en Andalucía la cosa seguirá más o menos igual. Pocas novedades también en Baleares y Canarias. Chubascos fuertes en el norte de Castilla y León y del Sistema Ibérico. También lloverá en la Cordillera Cantábrica y en el nordeste de Galicia. Precisamente, como saben, a Carlos Herrera lo tenemos estos días transitando por el Camino de Santiago ya metido en la Ribera Sacra. Y es verdad que de vez en cuando manda alguna fotillo, pero todavía no le ha dado por mandarnos una fotografía de sus manos para recordarnos que, aún en la distancia, sigue siendo el líder supremo de este equipo.

Y es que, resulta que ahora el liderazgo está en las manos. Porque, créame, hay gente que no tiene manos, que tiene muñones. Hay gente que nació mal hecha, pero Pedro Sánchez no. Pedro Sánchez nació con buena planta. Y unas manos, señora, que en boca de Moncloa en Twitter, marcan la determinación del Gobierno. De las gafas de sol en el avión a las fotos de las manos del presidente. A este paso en Ferraz van a vender padrastros de las manos de Pedro Sánchez en botes de cristal. No se ha visto un culto al líder en España de esta manera desde hace décadas. Están las redes sociales que no hablan de otra cosa.

Bueno, pues esas manos de Sánchez son las que pueden firmar la orden para acercar a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. El presidente aprovechó la comparecencia posterior a su encuentro con Angela Merkel para dejar caer que está por la labor. De hecho, diversas fuentes aseguran que el plan consistiría en empezar por acercar a los presos con las condenas más cortas. Uno a uno, no en grupos, y que hayan tenido un buen comportamiento en la cárcel. Un buen comportamiento no quiere decir que hayan renegado de ETA o se hayan mostrado arrepentidos. Algo que sí exigían la vía en Nanclares que hasta ahora suponía un premio para los etarras que repudiaban a la banda. El Gobierno dice que ahora todo ha cambiado porque ETA ya no está en activo y que es lógico acercar a los presos a sus casas para facilitar la normalización.

Pero para quien tiene y seguirá teniendo a su marido, a su mujer, a su hermano o a su hijo en el cementerio, la imagen de furgones con presos por arrepentir camino de su tierra, a buen seguro va a ser dura. Las víctimas y el PP creen que un presidente que no ha sido elegido por los españoles y que ha llegado al Gobierno por la puerta de atrás no debe tomar una decisión de tanto calado, y más, como dice el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, con la sensación de que es un pago al PNV por haberle dejado entrar en La Moncloa.

Lo decía Rivera por los presos de ETA, pero también pensando en los soberanistas catalanes encarcelados en Madrid. Ha sido decir Sánchez que lo del 1 de octubre es una página pasada y ponerse los soberanistas de los nervios. Y ha sido decir Pablo Iglesias que Quim-Torra había abandonado la vía unilateral, que se lo había dicho él mismo allí en Barcelona en la reunión, y ser corregido inmediatamente por los separatistas. Iglesias tiene unas ganas locas por tener protagonismo en este nuevo escenario político y de jugar el papel de vicepresidente en la sombra una vez que se ha quedado con las ganas de entrar en el Gobierno de Sánchez.

Y de ahí que ayer se presentara en la cárcel de Soto del Real para visitar a los Jordis e insistir en la idea de que en España hay presos políticos. Pues de momento lo que hay son las embajadas catalanas reabiertas. Y la de Bruselas encabezada por la fugada, la fugada Meritxell Serret. Una prueba de que con talante y buenas palabras lo de Cataluña no se va a arreglar fácilmente. La portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, dice que sí, que quieren dialogar, pero guardándose cualquier baza si no consiguen lo que quieren.

A todo esto, ya solo falta un día para el Consejo europeo que debe abordar la crisis migratoria. En las últimas horas ha cobrado fuerza la idea de que sea Albania el país que acoja a los campos de desembarco. Albania es un país pobre deseoso de hacer un favor a Bruselas a cambio de beneficios, y está plagado de montañas, lo que gusta mucho a los países del norte porque dificulta que los inmigrantes busquen a pie el camino hacia el centro del continente. Como ven aquí, cada uno busca ayudar, pero pensando siempre en que el problema les salpique lo menos posible.

Angela Merkel le ha dicho a Pedro Sánchez que seamos los países del sur los que cojamos el teléfono para hablar con Marruecos o Libia. Para atajar el problema en origen. Pero que sí, que nos quiere echar un capote.

Ayer llegaron a nuestras costas otras 400 personas en una veintena de pateras mientras en el Mediterráneo el Lifeline dice que Malta no le deja desembarcar después de que Italia asegurase que había llegado a un acuerdo con los malteses para repartirse a los inmigrantes que lleva a bordo.

Y hoy también estamos analizando el chasco que se han llevado en el Partido Popular. Han querido dar la palabra a la militancia para que la elección del nuevo presidente no fuera cosa del despotismo ilustrado y resulta que solo se han inscrito el 7,6% de los aficiliados. 66.000 de los 869.000 que tienen. Cospedal y Sáenz de Santamaría aceptan la situación pero García-Margallo se muestra apenado. García Hernández cree que están bordeando el ridículo. Y Casado, el que más confiaba en dar la voz al pueblo, pide que se amplíe el plazo de inscripción hasta el mismo día de la votación, el 5 de julio.

Con el PP en el taller, buscando piezas para volver a la carrera, el Congreso ha dado el visto bueno a la tramitación de dos leyes. Una que pretende igualar los permisos de maternidad y paternidad. La otra, más inquietante para muchos españoles, pretende regularizar la eutanasia como un derecho más en la Seguridad Social. Vida y muerte en la actualidad informativa.