El guiño de Rajoy a Sánchez: "Me gustaría entenderme con él más allá de Cataluña"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha concedido este jueves una entrevista con Carlos Herrera en COPE donde el jefe del Ejecutivo ha tenido que responder a cuestiones como los Presupuestos recientemente aprobados, Cataluña o los últimos casos de corrupción. Herrera también ha aprovechado para preguntarle a Rajoy por sus relaciones actuales con Pedro Sánchez.

"¿Cómo ha cambiado su relación desde la primera etapa de Gobierno con Pedro Sánchez, que ahora parece más cordial?", le ha preguntado el comunicador. Rajoy ha explicado que ha tenido "algunas conversaciones con él" y que ahora el "entendimiento" entre ambos "en algunas cosas es mayor". "En el tema de Cataluña el comportamiento del partido socialista ha sido absolutamente leal y no han hecho declaraciones fuera del tiesto. Estoy muy satisfecho", ha reconocido Rajoy.

El presidente también ha aprovechado para lanzar un guiño al partido socialista y pedir otros acuerdos más allá de Cataluña. "A mí me gustaría poder llegar a entendimientos en otras materias esenciales como las pensiones o la educación", ha dicho Rajoy.

El jefe del Ejecutivo también ha defendido el valor del bipartidismo. "España ha mejorado en cualquier faceta en los últimos 40 años de su historia. Y ahora llegan unas fuerzas políticas cuyo mensaje que dan es que ellos no han gobernando nunca. Pues no me parece un buen argumento. Y parece que el mundo comenzó con ellos. Hablar es fácil, pero luego gobernar, tomar decisiones, tener personalidad para aguantar situaciones difíciles... eso no es tan fácil. Es fácil criticar y opinar. Pero hasta que no los vea aguantando en las dificultades, sólo les doy el beneficio de la duda. Los países donde gobiernan siempre los mismos funcionan mejor", ha considerado.

