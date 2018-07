La Guardia Civil ha reanudado la búsqueda de Francisca Cadenas en Hornachos

Francisca Cadenas desapareció en la localidad de Hornachos (Badajoz) el 9 de mayo del 2017 después de recibir en su domicilio la visita de unos amigos. Desde entonces no se han vuelto a tener noticias de su paradero. Para conocer el estado de la investigación, ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' Fabián Vázquez, director de Informativos de COPE Extremadura.

Según ha dicho, la desaparición se produjo en “extrañas circunstancias”, y aunque las pesquisas no han cesado, todavía no se tienen noticias sobre ella. No obstante, agentes del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil procedentes de Madrid se han desplazado este jueves a la localidad de Hornachos para realizar una nueva búsqueda con cámaras especiales en pozos cercanos al municipio.

“Estos agentes utilizan cámaras de alta resolución para rastrear palmo a palmo el interior de los pozos buscando restos o alguna pista que ayude a la investigación”, ha señalado Vázquez, que ha dicho que en total se analizarán 12 pozos que se suman a los 30 que los GEAS investigaron en marzo, aunque en esa ocasión las lluvias hicieron que fuera muy difícil el rastreo.

De momento no se tienen más datos sobre la investigación porque está decretado el secreto de sumario y las pesquisas de la Guardia Civil se mueven en la discreción más absoluta para no perjudicar la búsqueda.