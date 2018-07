Gistau se queda con las ganas de viajar a Sanlúcar: “Me dijo la productora que no había hotel”

Este jueves veíamos a María José Navarro, Toni Martínez, María Luisa y Antonio San José esperando entre risas y revistas del corazón su vuelo en el aeropuerto de Barajas para despedir un año más la temporada de 'Herrera en COPE' a lo grande desde Sanlúcar de Barrameda. “Hemos venido, simbólicamente como siempre, a terminar, poner punto y seguido -en la radio nunca hay puntos finales excepto cuando te echan-, pero mientras no nos echen, punto y seguido de esta temporada radiofónica", aseguraba esta mañana Carlos Herrera en su monólogo de las 8.

Pero algunos como el colaborador David Gistau se han quedado con las 'ganas' de sumarse a este fin de fiesta desde el municipio gaditano y tirando de humor le ha sacado punta a la hora de entrar este viernes en el programa... desde los estudios centrales de la Cadena COPE en Madrid:

Carlos Herrera a David Gistau: ¿Dónde estás?

David Gistau: “En los estudios centrales”

Herrera: ¿Qué te ha hecho refractario para venir?

Gistau: “No me han invitado, me dijo la productora que no había hotel”

Herrera: “Vamos a ver, te dejo yo la cama de mi casa”

Gistau: “Lo considero un mensaje claro. El primer año todo son cariños, pero al tercero te dicen que no hay hotel” (risas), ha bromeado el periodista.

Carlos Herrera se despedía este viernes de sus oyentes hasta la nueva temporada, que comenzará en septiembre, si bien tal y como nos tiene acostumbrados el comunicador podría sorprendernos con sus tradicionales apariciones en sus esperadas 'rutas poligoneras' de verano.

'Herrera en COPE', sigue batiendo récords con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 13h. Es escuchado cada día por más de dos millones de oyentes en una temporada en la que ha conseguido su récord histórico en la radio y también en la mañana de COPE.