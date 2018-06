Giménez Barriocanal: "Marcar la 'X' de la Iglesia no beneficia sólo a los católicos"

Ocho millones y medio de contribuyentes marcaron la X a favor de la Iglesia en su Declaración de la Renta del año 2016. Un dinero que permite, tal y como ha explicado este viernes en 'Herrera en COPE' Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, "que la Iglesia pueda continuar realizando la inmensa labor que hace hasta ahora".

Para Barriocanal, el hecho de que la economía vaya "un poquito mejor" ha supuesto un incremento del dinero recibido, pero el número de contribuyentes que han marcado la casilla de la Iglesia y, también la de fines sociales, ha bajado. "Los nuevos sistemas para hacer la Declaración son un poco confusos y eso hace que a veces queden las casillas en blanco", ha apuntado en su entrevista con Carlos Herrera.

¿Cómo se distribuye el dinero que recibe la Iglesia?

Giménez Barriocanal insiste en que marcando la X en la casilla de la Iglesia en la Declaración “se destinan siete euros de cada 1000 a su sostenimiento” y matiza que en los presupuestos de la Conferencia esta asignación tributaria “supone un euro de cada 4”.

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española aporta un dato más: "Cuando negociamos en 2006 este sistema con el Gobierno socialista nos insistieron en que justificáramos el papel de la Iglesia en la sociedad. KPMG, una de las auditoras que nos dice cuánto dinero ha recibido la Iglesia y cuánto se está devolviendo a la sociedad, deja claro que ese dinero que entregan los contribuyentes tiene una rentabilidad social del 38%".

Es más, apunta el también presidente del Grupo COPE que el gesto de marcar la casilla no beneficia solo a los católicos. "Puedo no comulgar con el credo católico pero es fácil comprobar que la Iglesia presta un servicio a la sociedad sin preguntar a la gente si va a misa o no. Y la Iglesia está ayudando a más de cuatro millones de personas", analiza.

Giménez Barriocanal anima desde 'Herrera en COPE' a marcar la casilla de la Iglesia y también la de fines sociales puesto que "es la única oportunidad que tenemos de decidir qué hacemos con nuestros impuestos". "Creo que es valioso que siente euros de cada mil se destinen a la Iglesia y también que otros 7 de cada mil vayan a otros fines. La sociedad necesita ayuda en muchos campos", ha sentenciado.

Aquí puedes consultar la Memoria anual de actividades de la Iglesia católica 2016 que se ha presentado este jueves.