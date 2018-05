Experto nuclear: "La salida de Trump del acuerdo es la crónica de una muerte anunciada"

La retirada de EEUU del acuerdo nuclear con Irán de 2015 "no es una sorpresa. Es la crónica de una muerte anunciada". Rafael Grossi, expresidente de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, señala en 'Herrera en COPE' que "Trump siempre fue muy claro. Siempre dijo que, en su opinión, el acuerdo tenía graves defectos".

De hecho, continúa Grossi "Donald Trump siempre se ha mostrado muy reticiente a dar las periódicas certificaciones al acuerdo, necesarias para que EEUU se mantuviera dentro". Y explica por qué: "El acuerdo estaba sometido a un proceso de tensión constante y de reconfirmación regular. Cada 90 días el Ejecutivo de Trump tenía que reconfirmar que seguía dentro del acuerdo. Esto funcionó en un par de oportunidades, pero el Presidente de EEUU era crítico. Era como si dijera "esto lo hago pero no estoy convencido". Ahora ha llegado el momento: yo no certifico más este acuerdo porque no es de interés para la seguridad de mi país"

Quienes sí tienen interés en que este acuerdo siga adelante son Reino Unido, Francia, Alemania y también Irán: "El presidente Rohaní se ha prestado a dialogar con Europa para llegar a un buen resultado", apunta Grossi que además constata que "las alegaciones que hace Israel nada tiene que ver con el acuerdo firmado en 2015. Cuando dicen que Irán desarrolla actividades nucleares con derivaciones militares, no se hace referencia a este acuerdo. La Agencia Internacional de Energía Atómica expone y certifica que Irán cumple con los compromisos y obligaciones a los que llegó en virtud del acuerdo firmado en 2015"

Rafael Grossi sostiene que este asunto no afectará a la próxima reunión que el presidente de EEUU tiene pendiente con Kim Jong Un, el líder coreano porque insiste “son acuerdos y actores diferentes”.