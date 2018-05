El exdirector del Cardenal Cisneros: "Nunca recibí presiones para dar un trato de favor a Pablo Casado"

Alberto Pérez de Vargas, director del centro Cardenal Cisneros cuando Pablo Casado cursó sus estudios de Derecho, asegura que sabía quién era Casado cuando llegó al centro académico, pero que no recibió presiones de nadie para que el dirigente popular aprobara rápidamente su carrera. "A mí nadie me llamó ni nadie me preguntó: '¿Qué tal va este muchacho?'".

El exdirector del Cardenal Cisneros ha explicado este jueves en 'Herrera en COPE' que tampoco le consta que alguien del centro haya podido ayudar a Casado a obtener su licenciatura. "A Pablo le aconsejaron que viniera al centro. Era muy conocido en el ámbito de Nuevas Generaciones y llegó por esa vía, pero eso es igual que el hijo de un amigo que llega a un sitio y conoce a un profesor y se interesa. Yo no soy consciente de que hubiera irregularidad de ninguna manera", ha explicado.

Respecto a si Esperanza Aguirre llamaba a los profesores para interesarse por los estudios del ahora portavoz del PP, Pérez de Vargas ha señalado que "seguramente se interesaba y llamaba a algún profesor para ver que tal Pablo pero a mi no me llamaba. Yo no era profesor, a mi me nombraron director porque el centro estaba en bacarrota".

Y ha continuado: "Que habia una evidencia de interés por Pablo Casado, desde luego. Que seguramente llamaban a algún profesor, a mí no me consta, pero puede ser lo más probable. Pero que hubiera presiones es aboslutamente falso".

El exdirector del Cardenal Cisneros ha manifestado que aprobar "12 asignaturas en un año no es fácil. Poco creíble quizá", pero también ha argumentado: "Lo que podia ocurrir en el caso del Cisneros es que unas asignaturas fueran convalidadas y que las otras fueran de cursar. De esta manera, no sería 12 asignaturas, serían menos".

Pérez de Vargas ha dicho tener "un magnífico concepto de Casado" incluso "iría a cualquier sitio a hablar bien de él, cosa que él no hace". El exdirector del Cardenal Cisneros ha hecho referencia así a la entrevista que el dirigente popular mantuvo este miércoles en TRECE, en la que Casado aseguró que Pérez de Vargas fue despedido por irregularidades. "Yo no fui despedido, en todo caso fui cesado con todos los honores y condiciones", ha asegurado. Unas declaraciones que no le han sentado bien y por las que "quizá, tenga que de alguna manera denunciar", ha concluido.