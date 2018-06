"Estábamos bien, tranquilos, sabíamos que íbamos a salir de la cueva"

Miguel y los otros dos rescatados, son espeleólogos experimentados y acometieron la expedición en el momento que se podía según las previsiones meteorológicas. Aún así quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por un equipo de 37 efectivos especialistas GEAS y de Montaña de la Guardia Civil.

Miguel reconocía en 'Herrera en COPE' que se temía más por su vida fuera que dentro de la cueva, "hemos estado mejor de lo que estabais vosotros. Estábamos bastante bien y tranquilos porque sabíamos que tarde o temprano íbamos a salir".

Son tres espeleólogos con mucha experiencia en acciones a más de mil metros de profundidad y dos de ellos, miembros de la Escuela Valenciana de Espeleología y del Grupo de Espeleo-socorrro de la Federación Valenciana por ello tenían perfectamente marcado el camino para salir en caso de algún problema "íbamos marcando con piedras el nivel de agua que bajaba muy rápido. Al principio, el martes por la noche como bajaba muy rápido pensábamos que íbamos a poder pasar por ahí. Además teníamos un punto caliente, un sitio seco para poder estar con una manta de calor y tapados, llevábamos velas, mechero y podíamos hacer fuego para entrar en calor" cuenta Miguel Azcona que detalla que "la cueva (la Obriga que se encuentra en el municipio de El Valdecillo de la comarca turolense de la Sierra de Albarracín), es grande, hay tres kilómetros de galería y estábamos en un parte fósil que tenía como una playa de arena. Subiendo encontramos una cuevecita en la pared y nos podíamos tapar con las mantas".

Rechaza el haber cometido una imprudencia al hacer la expedición con previsión de lluvias y tormentas, "habíamos mirado las previsiones y el martes no había problemas, el problema era el miércoles que si daban lluvias, pero como la tormenta de fuera fue muy importante, pues comenzó a subir el nivel del agua", de hecho en la zona los bomberos tuvieron que achicar 150.000 litros.

La aventura terminó bien, "dentro de lo malo, nosotros estábamos bien, hemos pasado frío, pero nos movíamos todo lo que podíamos para entrar en calor. Nos lo tomamos con humor a ratos contando chistes, a ratos moviéndonos", eso no quita para que Miguel Azcona recuerde que "el agua es peligroso porque puedes mirar previsiones dicen que no vas a llover, pero luego cae una tormenta de verano...".

Miguel que no es la primera vez que vive una situación difícil "me había quedado atrapado otras veces, pero tantas horas en una cueva nunca, pero situaciones difíciles he vivido" advierte de que si vas a hacer una expedición de este tipo siempre tienes que avisar, dejar claro los horarios que quieres cumplir, "entrar en algún sitio sin avisar los horarios que quieres hacer es una temeridad. Nosotros dijimos que si a las 12 de la noche no habíamos salido que avisaran".

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, Miguel Azcona volverá a meterse dentro de la tierra este viernes en una cueva en Cuenca. Solo si las condiciones lo permiten porque quienes aman la espeleología buscan lo que esta mezcla de deporte y ciencia les da.

La espeleología no es solo un deporte, es la combinación perfecta de deporte y ciencia. "La espeleología combina muchas facetas, el estudio de la arqueología, hidrología, geología, exploración para hacer estudios de terremoto y sirve para conocer el patrimonio interior de España. Gracias a la espeología se ha descubierto que vertidos de la montaña se lo bebían en los pueblos de abajo. Por ello el perfil del espeleólogo es el de alguien con inquietud, con ganas de conocer todo porque bajo tierra queda mucho por descubrir" dice con pasión Hilario Ubiedo, el presidente de la Federación Valenciana de Espeleología.

Cuando ocurre un rescate de este tipo ¿quién corre con los gastos? "Cada comunidad autonómica tiene competencias. En nuestra federación tenemos una seguro de rescate de hasta 20.000 euros y el Gobierno nos exige que sea de 3.000. ¿Qué ocurre? puede pasar que el gobierno autonómico te solicite el pago del rescate, en otras como en Valencia para que se cobre un rescate no debe haber imprudencia por temporal, y la otra situación es que no lleves el material adecuado como ir a la alta montaña en chanclas. En Aragón, la Guardia Civil no cobra los servicios, eso no quiere decir que Emergencias de Aragón quiera cobrar el servicio. Pensemos que el rescate es como quien tiene un accidente, no lo has buscado" explica Hilario Ubiedo que para quien rechaza la espeleología por miedo a la claustrofobia, "no es cierto que todas las cuevas sean de techos bajos, hay cuevas donde han volado globos aerostáticos, el tema claustrofóbico no tiene porqué existir".