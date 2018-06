Errejón, ¿un político de portada?

Número del mes de julio de la revista 'Esquire' que aún no se puede adquirir en los quioscos, no está a la venta y sin embargo está dando de que hablar.

Un reportaje en el que Íñigo Errejón posa con ropa y complementos de marcas como Ray-Ban y en el que habla de todo, de su vida privada o de actividad política.

"No nos ha sorprendido porque cuando vimos las fotos nos dimos cuenta de que teníamos delante un reportaje que iba a dar de qué hablar" afirma Ana Pérez, jefa de Actualidad de 'Esquire' que comenta como "llevábamos varios meses detrás de él, pero la actualidad política ha sido frenética y hemos tenido que encontrar el momento, pero estaban encantados de hacerlo y el problema fue encajar agendas, nada más".

"No pusieron problemas sobre la cuestión estética solo que se ajustara a su estilo, que no fuera una cosa exagerada, no pusieron muchas pegas. Parece raro porque habrá que piense que está muy estudiado, pero no, para nada" afirma la Jefa de Actualidad de la revista que va a sacar el reportaje.

¿Cómo habéis conseguido cambiar esa imagen aniñada de Errejón por esa aspecto con cazadora vaquera remangada...? "Cuando le hice la entrevista ya me pareció que estaba diferente a lo que me esperaba, ya iba distinto, como es muy alto y muy delgado llama mucho la atención y con el jersey a la caja y la camisa parece más crio, pero él ya ha cambiado esa imagen y como revista de moda teníamos el reto de hacer un Errejón un poco diferente y creo que lo hemos conseguido" desvela Ana Pérez que añade que "a todo el mundo le gusta verse bien, todo el mundo tiene su vanidad".

Personalmente "es comedido, en la distancia corta es, es muy amable y enseguida con un ratito de hablar con él ves que tiene las ideas muy claras y es muy conciliador y en puntos peliagudos como el chalé se ve que tiene la lección mu bien aprendida, pero no da la sensación de que te está contando un rollo, es convincente. No es muy presumido y es muy, muy educado, muy atento con todo el mundo y no puedo decir otra cosa" puntualiza la Jefa de Actualidad de 'Esquire'.

Entre las 40 y 50 fotos que le hicieron para el reportaje, destacan algunas entre ellas la que Errejón se hace con la camiseta de su club