LA ENTREVISTA DE COSPEDAL EN DIRECTO | "No va a haber lucha con Soraya Saénz de Santamaría"

08.51h. Si ganara incorporaría a todos. No tenemos que prescindir de nadie.Tenemos que incorporar también savia nueva. Si yo me presento es para presentar proyecto integrador en el que esté todo el mundo. La integración y la unidad del partido es esencial.

08.49h. Quiero ser la primera presidenta del PP. Las mujeres del PP somos las que hemos abierto camino a las mujeres en politica. No sé si nos vendemos mal pero la mayorí de las mujeres me entenderán muy bien. No hace falta ser de izquierda o de izquierda radical para defender a las mujeres

08.48h. Comprendo el compromiso de Alberto Nuñez Feijóo

08.47h. Todos somos compañeros y tenemos que seguir trabajando juntos. No se pueden crear fracturas que no se puedan recomponer

08.46h. Me presento para mantener la unidad e incoporar a personas a nuestro proyecto. Conmigo no se puede contar para destruir. Comprendo que es muy entretendio que dos personas estén peleando y para algunos mucho más si son mujeres, lamentablemente.

08.45 h. No creo que la violencia o la fueza destructiva sea el elemento que haya que emplear. Hay que emplear la capacidad de convicción, la intención de sumar, de no destruir a nadie. El intento de hacer daño o destruoir o segmetar el partido es muy contraptoducente para mi partido

08.43h. Somos todos compañeros y lo básico lo compartimos todos. Las decalificaciones en lo político o personal sobran. Lo importante es que después vamos a seguir trabajando juntos y por eso no podemos crear fracturas que no se puedan recomponer

08.41h. No voy a poner trabas a presentarme como soy. Soy una persona que se ganar elecciones y creo que sé como hay que hacerlo porque lo he hecho en momentos complicados. Conozco el partido muy bien y sé que es un partdio de afiliados. El pñàrtido popular tiene que ser la refrencia del centro de derecha español

08.40h. Comienza la entrevista a maría Dolores de Cospedal

08.39h. La secretaria general de los populares ha escrito en su cuenta de twitter: "Me presento a presidir el @PPopular, aportando mi experiencia y desde la ilusión. Creo en nuestro proyecto, en las señas de identidad de nuestro partido. Os pido vuestro apoyo, el de todos los militantes del Partido Popular"

08.33h. Cospedal ha asegurado este martes durante la presentación de su candidatura que sabe "gestionar equipos, sumar fuerzas e integrar apoyos. Quiero aunar experiencia y juventud, solvencia e ilusión, y abrir los brazos a la sociedad civil"

08.27h. Otra de las cuestiones a las que puede responder Cospedal es qué relación pretende tener con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció este lunes que esperaría a que el PP tuviera nuevo presidente para tener un interlocutor con el principal partido de la oposición para intentar alcanzar algunos pactos de Estado.

08.25h. Los pronósticos se cumplían en la mañana de este martes y María Dolores de Cospedal anunciaba que se presentaría a las primarias para ser elegida presidenta del PP tras la marcha de Mariano Rajoy. De esta forma, Cospedal, secretaria general de los populares, se convertía en la cuarta candidata tras José Ramón García-Hernández , Pablo Casado, José Luis Bayo y José Manuel García-Margallo. Un rato más tarde sería Soraya Sáenz de Santamaría la que anunciaría su candidatura.

08.22h. Cospedal ha defendido su trayectoria política como aval de su candidatura, y este miércoles tendrá la oportunidad de expresar algunos puntos o adelantar su programa en los micrófonos de la Cadena COPE.

08.21h. Este miércoles, María Dolores de Cospedal concederá su primera entrevista radiofónica como candidata qa la presidencia del PP en 'Herrera en COPE' a partir de las 8:35 horas.