El enfado del 'Grupo Risa' por no haber sido invitado al fiestón de Herrera

Carlos Herrera ha cerrado este viernes en Sanlúcar de Barrameda una exitosa temporada de 'Herrera en COPE'. El programa matinal ha conseguido llegar a los dos millones de oyentes, récord histórico en la radio para el comunicador y también para la mañana de COPE. Por este motivo, Herrera ha celebrado su último programa en las bodegas 'La Guita' rodeado de todo su equipo y colaboradores.

¿Con todos? Bueno, casi. El Grupo Risa no ha recibido la invitación oficial de Carlos Herrera y se ha tenido que quedar en Madrid. Por este motivo, han grabado un vídeo protesta para COPE.es. "Muy mal, no habéis tenido valor. Aquí estamos. Otro año más igual", critican con humor a los responsables del programa. Y añaden: "Me acaba de llegar la nota 'bodegas La Guita'. Se ha terminado el vino. Va acabar la bodega en quiebra técnica". Por último, han pedído al unísono dimisiones por este fatal olvido.

'Grupo Risa' resume los viernes con mucho humor los contenidos del programa de Carlos Herrera. El trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco participaron por última vez el pasado viernes 22 de junio, donde alabaron que el comunicador contara con su hijo para el espacio "Radiocarlitos". “Nos gusta que incluya entree sus colaboradores a su primogénito para ahorrar dinero”, le espetaron ante la risa general. Una semana antes, en el diario de 'mi Roberto', indagaron en los "problemas de próstata" de Herrera. "¿Qué será lo próximo, hacer el programa desde una clínica oftalmológica porque ves menos que Pedro Sánchez nombrando ministros?", le preguntaron.

