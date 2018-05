Director 'Quo' y 'Esquire': "Las camas de los chimpancés están más limpias que las de los seres humanos”

“Las camas de los chimpancés están más limpias que las de los seres humanos”. Así lo ha asegurado Jorge Alcalde, director de las revistas 'Quo' y 'Esquire', este jueves en 'Herrera en Cope', donde ha señalado que “los chimpancés tienen cama y la hacen casi todos los días” a base de hojas que cogen de los árboles.

El divulgador científico ha basado sus afirmaciones en un estudio elaborado por un equipo de etólogos, que ha concluido que las camas de los chimpancés “tienen mayor diversidad de bacterias pero menos cantidad” que las de las personas. Y lo que es más importante, “tienen muchas menos bacterias propias de su piel o heces que las de los humanos”.

Eso no significa que los primates sean más limpios que las personas sino que “hemos acostumbrado a nuestro organismo a vivir en un entorno que no es natural” como una cama. “Somos el único animal que hace eso”, confinando “nuestras actividades en lugares cerrados. Eso no es natural. Lo natural es lo que hacen los animales” al relacionarse en lugares abiertos, ha explicado.

Pese a ello, Alcalde ha dicho que “no lo estamos haciendo mal” aunque algunas enfermedades que están surgiendo se deben “a dormir en ambientes confinados donde las bacterias no tienen suficiente aire para salir y despejar el entorno”.