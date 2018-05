Rajoy en 'Herrera en COPE': "Puigdemont no es un factor de estabilidad"

9.30.- Finaliza la entrevista. Gracias por seguirla con cope.es

Rajoy: "Los catalanes quieren normalidad. Puigdemont se ocupa de los suyos pero no de los problemas de los catalanes. No es un factor de estabilidad"

Rajoy sobre chalé de Pablo Iglesias (Podemos): "Todo el mundo tiene derecho a pedir un crédito. No hay que hacer demagogía. El problema es que hubo quienes crearon la idea de que poco menos había que vivir en una chabola. Al final cuando se hace demagogia pasa lo que ahora está pasando"

Herrera ¿Se compararía un chalé como el de Iglesias? Rajoy: "No me lo he planteado, tengo mi casa y estoy muy contento con ella".

Sobre Rivera "Hemos llegado a un entendimiento sobre Cataluña... Pero no me gusta el exceso de declaraciones"

Sobre Rivera "El grueso de nuestra relación esta siendo razonable

Sobre su relación con Pedro Sánchez: "En este momento hay mayor entendimiento. El comportamiento del PSOE sobre Cataluña ha sido absolutamente leal. Estoy satisfecho"

Rajoy sobre los partidos emergentes: "Hablar es muy fácil pero gobernar, tomar decisiones, tener personalidad para aguantar situaciones difíciles, no lo es tanto. A los que llegan nuevos hasta que no les vea actuar con dificultades. En los países donde se mantienen los grandes partidos las cosas van mejor"

Rajoy sobre encuestas: "Hay que tomarlas con prevención. Los partidos estaban empatados en las encuestas de 2015 y al final ganó el Partido Popular"

Rajoy sobre Zaplana: "Nunca me hubiera gustado que apareciera esta noticia en los medios de comunicación pero no puedo opinar hasta saber lo ocurrido, el caso está bajo secreto de sumario"

Rajoy sobre casos de corrupción: "Son casos que hacen daño, pero son de hace años. El Gürtel es de 2009. Hemos trabajado para modificar las leyes y evitar que se produzcan y espero que no haya más. El PP es mucho más que 10 o 15 casos aislados. En la inmensa mayoría de nuestros gobiernos no se han generado estas situaciones lamentables. Haremos lo imposible para evitar que vuelvan a suceder"

Rajoy sobre extradición de Puigdemont: "La justicia alemana no ha tomado una decisión definitiva”

Rajoy: "Si me llama Quim Torra me reuniré, es mi obligación"

Rajoy: “Cuando en Cataluña haya gobierno y tome posesión el 155 dejará de aplicarse pero tiene que se ser un gobierno normal no con dos personas en la cárcel o fugados de la justicia viviendo en Bruselas. Es sentido común. Me gstaria un gobeirnqoeu recuirara la normalidad institucional que es lo mejor para Cataluña y lo mejor en España

Rajoy: "No descarto nuevas elecciones en Catalauña, pero no depende de mi. Otras elecciones es algo que no tiene sentido. Se puede constituir un mayoría pero lo ideal sería gobernar para todos y poner fin a esta pesadilla que no beneficia a nadie"

Rajoy: "Hemos tenido que aumentar el gasto pero no hemos subido impuestos. Con la bajada de intereses podemos compensar los acuerdos y cumplir el 2,2. España tendrá las cuentas por debajo del 3%"

Rajoy: "Se ha demostrado que los partidos somo capaces de entendernos y superar diferencias "

Rajoy sobre PGE: "Iba a poner de mi parte lo que pudiera. Es un acuerdo De 7 fuerzas políticas. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo"

Rajoy: "Hoy es un buen día para el Gobierno y para #España, tenemos unos presupuesto positivos"

9.05.- Rajoy: "Ayer fue difícil sacar los presupuestos pero estoy satisfecho"

08.39h. La última entrevista de Rajoy con Herrera tuvo lugar el pasado mes de noviembre y puedes repasarla aquí

08.35h. Los presupuestos tendrán hueco en una entrevista donde se tratarán otros asuntos de máxima actualidad: la detención de Eduardo Zaplana, la situación en Cataluña, el problema del PP en las encuestas y la crisis de Podemos a cuenta del chalet de Iglesias y Montero

08.30h. Muy buenos días. Carlos Herrera entrevista este jueves a las 9 de la mañana al presidente del Gobierno. Se trata de la primera entrevista que concede Mariano Rajoy a un medio de comunicación tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El Congreso les dio luz verde este miércoles con los votos del PNV, que se sumaron a los del PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias.