Diario de un peregrino: Y Herrera llegó a Santiago

Carlos Herrera ha llegado por fin a su destino. A primera hora de este domingo, el comunicador líder de la radio española ha pisado la Plaza del Obradoiro. "Con el Pórtico de la Gloria ya restaurado, que creo que la semana que viene ya podrá verse y va a deparar muchas sorpresas".

Herrera ha llegado a Santiago "con el corazón lleno de experiencias, después de haber vivido días inolvidables". "Hoy es un día para pasear por la ciudad y encontrar los rincones maravillosos de Santiago de Compostela".

En el 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, Herrera ha explicado que ha ido a abrazar al Santo a primera hora de la mañana: "Si no vas a abrazar al Santo muy pronto, las colas son kilométricas. Y la verdad que estaba muy tranquila la basílica". Herrera ha reconocido que en ese momento de recogimiento, se ha acordado de las compañeras de 'Fin de Semana' "Como estaba solo prácticamente con el Santo, me he podido entretener, y he estado orando por mi Carmen, mi Elsa, mi Cristina..."

La llegada a Santiago ha sido una recompensa al esfuerzo: "Este año el camino ha sido duro, pero inolvidable. He hecho más o menos 300 kilómetros. Ayer estuve viendo partes de Santiago, con uno de los que mejor conoce Santiago que es el Juez Vázquez Taín, que está con nosotros por la mañana y que esta temporada va a estar de contertulio de manera habitual a partir de septiembre".

Y así se acaba el 'Diario de un peregrino'