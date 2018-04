El abogado de cuatro miembros de 'La Manada': "Estamos alucinados. Vamos a recurrir la sentencia"

El abogado de cuatro de los cinco integrantes de 'La Manada', condenados este jueves a nueve años de prisión por abusar de una joven durante las fiestas de San Fermín de 2016, dice estar "absolutamente" en desacuerdo con la sentencia. "La vamos a recurrir", anuncia.

Agustín Martínez ha asegurado este viernes en 'Herrera en COPE' que "no entiende lo que ha pasado en las calles"- en alusión a las concentraciones y manifestaciónes que se produjeron durante todo el jueves minutos después de conocer la sentencia dictada por tres magistrados. El abogado de 'La Manada' está "escandalizado": "El problema de este asunto es que desde el 8 de julio de 2016 ya se dictó una sentencia contra estos señores. A partir de aquí, que tres magistrados después del juicio dicten otra produce estupor. Pero es que ellos estaban en la sala. La gente que sale a la calle no han visto las pruebas y los magistrados se basan en lo que ocurrió en la sala"

Martínez siente que es "absolutamente alucinante" lo que está pasando porque nadie que valora la sentencia "tiene elementos de juicio" y añade: "Parece que en este país se sacan las oposicones de juez a través de twitter".

El abogado fundamenta su descontento con lo que pasa en las calles y con la sentencia dictada por los magistrados: "Los tres magistrados han declarado inocentes a estos señores de tres de los delitos que estaban acusados: agresión sexual, delito contra la intimidad y robo con violencia". Dos de los tres magistrados condenan a los integrantes de 'La Manada' de un delito sexual con prevalimiento. Es aquí donde el letrado de los acusados considera que existe un "problema técnico": "Nosotros no estábamos acusados de abuso sexual con prevalimiento -que es un agravante-. Nosotros no nos hemos podido defender de ese prevalimiento porque no estábamos acusados de eso". Precisamente, continúa Agustín Martínez, "buena parte de la sentencia del magistrado que les absuelve se basa en acreditar que no se puede, por el principio acusatorio, condenar por el delito de abuso sexual con prevalimiento".

Martínez tiene claro que "el fiscal no va a informar favorablemente" y considera que sus defendidos "están cumpliendo una pena de la que van a ser absueltos a corto o largo plazo". Y va más allá: "Llevan más de dos años en prisión provisional. No cabe que sigan manteniéndose porque técnicamente ya no cabe más recorrido. Estamos convencidos que ya sea en el Tribunal de Justicia de Navarra o en el Tribunal Supremo la sentencia va ser absolutoria". Agustín Martínez concluye con una reflexión: "La primera condena es de 9 años y ya han cumplido dos. ¿Van a esperar a que haya una resolucion del Tribunal Supremo dentro de cuatro años y que esa resolución pueda ser absolutaria?"