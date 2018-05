El dardo de Rajoy a Rivera: "No me gusta el exceso de declaraciones"

Carlos Herrera ha entrevistado este jueves a Mariano Rajoy en COPE apenas horas después de aprobarse los Presupuestos en el Congreso. Las cuentas han contado con el respaldo de Ciudadanos, pese a que las relaciones entre el Gobierno y el partido de Rivera no pasan por su mejor momento. A este respecto, Herrera le ha hecho notar al presidente que parece haberse entendido mejor con Pedro Sánchez que con quien es su principal socio de legislatura.

Rajoy ha destacado, sin embargo, que Ciudadanos está cumpliendo con el acuerdo que ambos partidos alcanzaron. Aunque matiza: "Me gustaría que cuando se llegara a un entendimiento con una fuerza política, hubiera respeto. Podemos hablar, intercambiar opiniones y tomar decisiones de forma conjunta. Lo que no me gusta es el exceso de declaraciones, como que el PP ha permitido que el referéndum se pagara con dinero público. Es absurdo que alguien pueda pensar eso. Creo que a veces es mejor hablar entre nosotros que hablar fuera. Hacerse propaganda lo hace cualquiera", ha afeado a Ciudadanos.

Pese a todo, Rajoy considera que el grueso de la relación con Rivera "está siendo muy razanoble". "Espero que todos sigamos cumpliendo nuestros compromisos en beneficio de España", ha dicho.

El jefe del Ejecutivo también ha defendido en su entrevista con Carlos Herrera el valor del bipartidismo. "España ha mejorado en cualquier faceta en los últimos 40 años de su historia. Y ahora llegan unas fuerzas políticas cuyo mensaje que dan es que ellos no han gobernando nunca. Pues no me parece un buen argumento. Y parece que el mundo comenzó con ellos. Hablar es fácil, pero luego gobernar, tomar decisiones, tener personalidad para aguantar situaciones difíciles... eso no es tan fácil. Es fácil criticar y opinar. Pero hasta que no los vea aguantando en las dificultades, sólo les doy el beneficio de la duda. Los países donde gobiernan siempre los mismos funcionan mejor", ha considerado.

VUELVE A ESCUCHAR LA ENTREVISTA DE HERRERA A RAJOY