El dardo de Herrera a Monedero: "¿500€ de hipoteca? Sí, con los 475.000€ defraudados por un informe que usted sabrá si hizo para los bolivarianos"

Carlos Herrera ha aprovechado su monólogo de este jueves para lanzar un dardo a Juan Carlos Monedero por su defensa de la compra de un chalet de 600.000 euros por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. Monedero señaló ayer en redes sociales que los" insensatos" van a pagar "de por vida" una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1000. "Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad", dijo Monedero a través de su cuenta oficial.

Así que los insensatos @Pablo_Iglesias_ e @Irene_Montero_ van a pagar de por vida una letra de 500 euros en vez de haberse ido de alquiler a pagar 1000. Malditos rojos que no viven debajo de un puente. Terminarán por querer estudiar en la universidad. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) 16 de mayo de 2018

En su monólogo, Herrera ha remarcado que Iglesias tiene derecho a la prosperidad y a comprarse un chalet. Pero no entiende muy bien las cuentas que ha hecho Monedero. "Como todas las cuentas las haga igual...", le ha dicho este jueves en referencia a su tuit. "Vamos a ver, 500 euros son 6.000 al año. 6.000 al año, necesitas 100 años años para pagar el chalet. Y simplemente el capital. No están los intereses que no sé a cuánto la han firmado la hipoteca. Claro, a no ser que es que tú tengas 475.000 euros defraudados y cobrados por un informe que vaya usted a saber si hiciste para un país bolivariano y entonces lo pones para el chalet. Entonces sí que sale lo de los 500 euros, etcétera, etcétera, etcétera".