El dardo de Carlos Herrera a Margarita Robles: "No nos tomes por tontos"

Carlos Herrera ha aprovechado su monólogo de este miércoles para hablar sobre la moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Rajoy. El comunicador señala que, "haciendo cálculos serenos, hay más posibilidades de que triunfe la moción de censura de Pedro Sánchez que no triunfe. Va a hacer lo que le impidieron hacer hace dos años su propia gente. Lo que le costó el cargo en la Secretaría General. Lo que hizo que después volviera y contra pronóstico le ganara la candidatura a la señora Díaz, a Susana Díaz".

La moción de censura ha provocado un terremoto en las Bolsas, una mala solución para unos mercados que también tiemblan por la inestabilidad política en Italia. Margarita Robles (PSOE) dijo ayer en COPE, sin embargo, que si la Bolsa baja y la prima de riesgo sube es por la detención de Eduardo Zaplana. Unas palabras que han tenido respuesta en boca de Carlos Herrera: "La economía pasa factura. No necesariamente porque Pedro Sánchez desestabilice, tiene más que ver probablemente Italia en todo ello, pero la prima de riesgo sube y la bolsa baja. No es como dice Margarita ¡Robles porque hayan detenido a Eduardo Zaplana, que como humorada Margarita está muy bien, pero... Hombre, no nos tomes por tontos. La prima de riesgo no ha subido porque hayan detenido a Eduardo Zaplana. Posiblemente tampoco en exclusiva porque haya Pedro Sánchez hecho esta movida. Pero me parece que tiene más que ver eso que lo otro".

